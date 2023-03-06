EYT Başvurusu Başladı! Emekliye Özel Promosyon Ödemesi Tavan Yaptı! 

28 Şubat tarihinde meclisin yeniden açılması ile beraber EYT konusu yeniden gündeme getirildi. Erken emeklilik sürecini bekleyen 2 milyon 250 bin vatandaş ilk maaşı ile beraber promosyon ödemesini hesabında otomatik olarak görebilecek. Elbette ki bu promosyon rakamı maaş hesabının alınacağı bankanın prosedürlerine göre değişiklik gösteriyor. Açıklanan son rakamlara göre EYT kapsamında promosyon alacak olan kişiler için yeni bir zam kampanyası duyuruldu.

Yüksek Promosyon Veren Bankalar Hangileridir?

Gerekli prim ve yıl şartını karşılayan tüm çalışanlar yaşa bakılmaksızın emekli olabilecek. Alınacak ilk emekli maaşının yanı sıra promosyon ödemesi de ücretsiz olarak hesaba yatırılacaktır. Bu şekilde çifte kazanç sağlamak mümkün ancak her bankanın farklı bir promosyon kampanyası bulunuyor. Yüksek promosyon veren bankalar arasında; Halkbank, ING Bank, Kuveyt Türk, İş Bankası, VakıfBank, Şekerbank, TEB, Yapı Kredi, Garanti BBVA sayılabilir.

7.500 TL Promosyon Ödeme Tablosu

ING Bank ve İş Bankası emekliye toplamda 7.500 TL promosyon ödeyeceğini açıkladı. Elbette ki bu rakam kampanya dönemi içerisinde değerlendirilebilmekle beraber alınan aylık emekli maaşına göre değişebiliyor. Aşağıdaki tablo takip edilerek ne kadar ödeme alınabileceği öğrenilebilir: