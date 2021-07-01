Bonus Kredi Kartı Olanlara Müjde, Acil Destek İçin, 5000 TL Garanti BBVA, TEB, ING Hesaplarınıza Para Yatıracak

Kredi kartı sahibi olanlar, kredi borcu, faiz ve bunun gibi birçok sorunlar için bankalar tarafından onaylanan müjde istiyor. Bankalardan aktarılan bilgiye göre, kredi borcu olan bireyler için 3 ay kadar uzatılan süre zarfında zaman tanıyorlar. Vatandaşlar için kredi borcu ödemelerinde zaman sıkıntısı oldukça fazla olduğu için, bu karar onlarında müşteri hakkı ve memnuniyeti için doğru bir adım oluyor.

Bununla beraber BDDK ek olarak, krediler banka hesaplarına yönlendirilmeden 180 gün bekleyeceklerini duyurdu. Düzenleme olmadan önce 90 gün kadar bekleniyordu. Kredi borcu ödeme tarihlerinin uzatılmasının herhangi vade sınırlaması da tanınmayacak.

BDDK kurumu, Ödeme öncesi 252, hafta içi günleri süreleri içinde, Merkez Bankasında bir döviz alımı esnasında " basit düzeyde aritmetik" ortalama gelirinin kullanımı için de 3 aylık zaman tanıyarak esneklik sağladı.

Birçok banka kurumları adına, vatandaşa olabildiğince destek sağlamak için, çeşitli yardım kredisi kampanyaları düzenliyorlar. Burada ki asıl amaç, hem bankanın müşterisi hemde banka için yardıma ihtiyacı olan bireylerin belli bir sürede sıkıntılarımla gidermektir. İhtiyaç kredileri genellikle 24 ay içinde taksitlendirme ile gerçekleşiyor.

Bu yardım kredileri oluşturan bankalardan biri olan Garanti bbva, 1.89 faiz miktarı ile tercihe bağlı uzun yada kısa vadeli ihtiyaç kredisi sağlıyor. 1.89 faiz oranı bazında. 5.000 TL yardım kredisi almak isteyen vatandaşlar, 24, 36 ve 48 ay vade ile Ödeme sürelerini seçiyorlar. 24 ay taksite tercih edildiği takdirde, aylık 272 Tl ödeme yapılıyor ve 24 ayın sonunda ödenecek tutar 6538 Tl oluyor. 36 ay vade ile, aylık 205 Tl taksit oluşuyor, 36 ay sonunda 7369 TL ödeniyor. Son olarak 48 ay vadede, aylık 172 TL, 48 ay sonunda ise 8257 Tl ödeniyor.

Bir diğer banka ise ING, 5.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında, 24 ay taksit vadeli, 1,59 faiz farkı ile 193,28 TL ödeme yapılıyor ve vade sonunda, 6.984 TL ile vadeli ödemeyi bitiriyorlar.