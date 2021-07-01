En basit kredi Vakıfbank’tan 10000 TL faizsiz, düşük faizli, 3 ay ertelemeli kredi verilecek! Toplam 36 ay vade olacak.

Günümüz şartlarında kredi almak oldukça sıradan bir hal almıştır. Peki en basit kredi alma yolu nedir? İşte cevabı. VakıfBank 10000 TL krediyi müşterilerine faizsiz olarak sunuyor. Tamamen kendi isteğinize göre şekillendiren içeceğiniz ödeme yöntemleri ile 36 Ay’a varan vade seçenekleri ile her bütçeye uygun krediler verilmektedir. Kredinizi aldığınızda 3 ay erteleyebilir 3 ay sonunda hiçbir ek faiz ödemeden borcunuzu ödersiniz.

VakıfBank’ın yaptığı bu kampanya bankacılık camiasında büyük yankı uyandırdı. En basit kredi verme yöntemlerini geliştiren Vakıfbank müşterilerine en iyi fırsatları sunuyor.

Vakıfbank faizsiz kredi nedir peki? İhtiyacı olan asgari ücretli, memur veya emeklilere 3 ay ertelemeli kredi sunmaktır. Bu krediler istendiği gibi şubelerdeki banka görevlileri ile istişare edilerek tamamen sizin bütçenize göre düzenlenir. Her ailenin bütçesine uygun ödeme yöntemleri ile herkesin alabileceği krediler oluşturulmuştur.

VakıfBank kredi başvurusu nasıl yapılır?

Krediler en zor zamanınızda sizlere bir ışık gibi beliren bir ihtiyaç kapısıdır. Her banka müşterilerine kampanyalar ile krediler aldırtmaya çalışır. Peki herkes isteği zaman kredi alabilir mi? Bu sorunun cevabını bağlı olduğunuz banka verebilir ancak. Bankalar verdikleri paraların tam zamanında tahsiline önem verirler ve bu yüzden tahsili kolayca yapabilecekleri kişi ve kurumlar kedi vermeye öncelik gösterirler.

Vakıfbank sizlere kredi verebilmek için sizi önce kendi müşterileri haline getirir. Kredi başvurusunu ister bankadan ister internet üzerinden isterse mobil bankacılık üzerinden yapabilirsiniz. Sizden öncelikle sizden kimlik bilgileriniz istenir. Bu aşamaları geçtikten sonra ise maddi durumunuzu öğrenmek için araştırma yaparlar. Aylık maaş bordronuzu ve diğer belgelerinizi teslim etmeniz istenir. Eğer kredi notunuz ve maddi geliriniz krediyi karşılamaya yetiyorsa size kredi vereceklerdir. Kredi puanınız yetmiyorsa kredi almazsınız.

Kredi puanınız arttırmak için eskiden ödediğimiz borcunuzun olmaması ve borçlarınızı tam zamanında ödemeniz gerekir. O banka üzerinden yaptığınız kredi kartı alışverişleri ise oldukça etkilemektedir kredi puanınızı. Eğer tüm bu hususları karşıladıysanız kredinizi alıp güle güle kullanabilirsiniz.