Bombayı Patlatan Bu Banka 20 Bin TL Faizsiz Kredi Vereceğini Duyurdu! 1 Haziran tarihi itibarıyla ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlar açısından Denizbank’ta yeni bir kampanya haberi geldi. Bankanın kampanyası ile müşteriler 20.000 TL tutarında peşin ve faizsiz ödemeli faizsiz kredi çekebilir.

Denizbank kredi kullanırlarına yönelik ayrıntıları ve örnek ödeme planını kampanyalar sayfasından tüketicilerin hizmetine sundu.

Haziran ayı sonuna kadar geçeli olması planlanan Denizbank faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası ayrıntıları ve çok daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Resmi internet sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden bir paylaşımda bulunan Denizbank, acil nakit ihtiyaçlarınız için sıfır faiz oranı ile ihtiyaç kredisi Denizbank’ta hazırlıkları ile faizsiz kredi ayrıntılarını ilan etti. Kampanya kapsamında kullanılacak kredi açısından Denizbank aynı zamanda aylık ödemesi 0 faiz oranı ile olan peşin faiz ödemeli kampanyamıza DenizBank şubeleri aracılığı ile başvurabilecek olup örnek ödeme taburlarını Aşağıda yer verilmiştir şeklinde bir açıklama yaptı.

Denizbank tarafından sunulan 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlar en çok 36 aylık vade seçeneğinden faydalanabilir ve 0 faiz oranı ile başta olmak üzere öncelikli olarak uygun taksit ile ödeme avantajının sağlanması gerekir. Böylece bu avantajdan faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikli olarak Denizbank şubesinden maaşlarını almaları ya da ilk defa müşteri olacaklarsa Denizbank mobil bankacılık uygulaması ile müşteri olunması gerekir.