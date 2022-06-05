Kredi Çekeceklerin Dikkatine! Bankalar, Kredi Onayı İçin Sadece Onu Dikkate Alıyor! Kredi çekmek isteyen fakat kredi puanı düşük olduğu için bu isteğini yerine getiremeyen vatandaşların merak ettikleri sorunun cevabını bu haberde vereceğiz. 20.000 TL tutarında ihtiyaç kredisi çekmek amacıyla kredi puanının en az kaç olması gerekir?

İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar açısından bankaların onay verme süreci kredi puanının değerlendirilmesi süreciyle başlangıç yapar. Kredi puanları ise kişinin daha önceki bankacılık işlemlerine göre belirlenmektedir. Kredi çekebilmek amacıyla sınır ise kredi puan seviyesinin sorgulanması gerekir.

Kredi Puanına Göre İhtiyaç Kredisi Onayı

İhtiyaç kredisi kullanabilmek amacıyla vatandaşların kredi puanlarının güvenilir yahut güvenilir seviyede olması gerekir. Az riskli grupta bulunanlar ise bankaların inisiyatif alması halinde kredi onayı alabiliyor. Çok riskli kategoride yer alanlar ise kredi başvurularında olumsuz cevap alabiliyor. Kimler çok güvenilir ve kimler çok riskli grupta bir yer arıyor?

Kredi puan tablosu nedir?

· 0 ile 699 arasında Kredi notu en riskli olacak şekilde adlandırılıyor. Bu kategoride yer alan tüketicilerin hiçbir Kredi talepleri kabul edilmemektedir.

· 700 ile 1099 arasında kredi puanına sahip olan kişiler ise orta riskli grup olacak şekilde adlandırılıyor ve bu grupta yer alanlar ise kefil yahut ek teminat şeklinde müracaat işlemlerini yapabiliyor fakat bankalar bu grupta olanlara da Kredi vermek istemeyebilir,

· 1100 ile 1499 arasında kredi puanı bulunan vatandaşların kredi kullanımı bankaya bağlıdır. Bankalar, kişinin uzun süreli çalışıyor olması ile düzeni bir gelirinin bulunması gibi kriterlere bakarak kredi onayı verebiliyor,

· 1700 ile 1900 puan ise en güvenilir grup anlamını taşıyor. Bu kategoride bulunanların bütün başvuruları kabul ediliyor. Diğer taraftan bu grupta olanlara bankalar düşük faiz avantajı da sağlıyor