Bolu'da Kedisini Öldüren Köpeğin Sahibine Ateş Açtı

Bolu'da meydana geldiği öğrenilen dehşet verici olayda Gürsel Söğütoğlu isimli şahıs bir gün önce kedisini öldüren köpeğin tekrardan bahçesine girdiğini gördü. Kedisini bir gün önce öldüren köpeğin bahçesine girdiğini görmesi üzerine Gürsel Söğütoğlu isimli şahıs tabanca ile ateş etmeye başladı. Bu olay üzerine köpeğin sahibi Yücel Güler ise Gürsel Söğütoğlu isimli şahsın köpeğine ateş ettiğini gördü ve ikili arasında bir tartışma yaşandı. Bir gün önce kedisi ölen adam ile kedisini öldüren köpeğin sahibi arasında çıkan tartışmada Yücel göğsünden vuruldu.

54 yaşındaki Gürsel Söğütoğlu Bolu'da 1 gün önce kedisini öldüren köpeğin bahçesine tekrardan giriş yapması ile önce köpeğe ateş açtı ardından sahibini de göğsünden tabanca ile vurarak yaraladı. Olay Dağkent Mahallesi 4. Ada’da saat 9.30 sıralarında meydana geldi. 54 yaşındaki köpeğin sahibi Yücel Güler, Bolu Belediyesi’nde zabıta olarak görev yapıyordu. Köpek önceki gün 54 yaşındaki Gürsel Söğüt’ün bahçesine girerek kedisini öldürmüştü. Daha sonra köpek dün sabah saatlerinde tekrardan kediyi öldürdüğü bahçeye girdi ve ardından kedinin sahibi evinde bulunan tüfek ile köpeğe ateş açmaya başladı.

Köpeğin sahibi Güler ise köpeğine ateş edildiğini gördü ve kedisi ölen adam ile köpek sahibi arasında bir tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında 54 yaşındaki Söğütoğlu yanında bulunan tabancayı çıkardı ve köpeğin sahibi Yücel Güler'i göğsünden vurarak yaraladı. Yaşanan olay üzerine ihbar yapıldı ve polis ekipleri ile 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi. Tabanca ile göğsünden vurulan Yücel Güler isimli şahıs olay yerinde gerçekleşen ilk müdahale sonrasında tedavi yapılması için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Diğer taraftan komşusunu tabanca ile göğsünden vuran şahsın polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü bilgisine ulaşıldı.