10 Yaşındaki Onur’un Ölümüne Sepep Olan İhmal için 45 Bin Lira Ceza

Eyüpsultan'da meydana gelen üzücü olayda 10 yaşındaki Onur Efe Bağlan, oyun oynadığı parkta aydınlatma direğindeki kaçak elektriğin akımına kapılarak hayatını kaybetmişti. Küçük çocuğun ölümünde ihmalleri olduğu gerekçesi ile yargılanan Selçuk Altınsoy ve Kadir Seyrek ile ilgili yeni bir gelişme yaşandığı haberini ulaşıldı. Görülen davada sanıklar hakkında verilen hapis cezalarının yargılama sırasında gösterdikleri pişmanlık sebebi ile para cezasına çevrildiği öğrenildi. Baba Murat Bağlan, “Evlatlarımızın sonu böyle olmamalı” şeklinde bir açıklama yaparken oğlu gözlerinin önünde ölen anne Birten Bağlan ise sanıklar hakkında dışarıda gezmelerini hazmedemediğini ifade etti.

19 Haziran 2019 tarihinde Eyüpsultan’da yaşanan korkunç olayda Onur Efe Bağlan isimli 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda parkta bulunan aydınlatma direklerinin bakımından sorumlu şahıslar işçi Selçuk Altınsoy ve Kadir seyrek hakkında “taksirle ölüme neden olma” suçundan 2 seneden 6 seneye kadar hapis cezası istemi ile dava açılmıştı. Ardından iddianamede 2 sanığın vermiş olduğu ifadelerin suçtan kurtulmaya yönelik olduğu, bu sebeple itibar edilemeyeceği ve olaydaki 2 sanığın gerekli önlemleri almaları sebebi ile 10 yaşındaki Onur Efe Bağlan’ın ölümüne sebebiyet verdikleri açıklandı. Bunun yanı sıra, konu ile ilgili olarak alınan bilirkişi raporunda da Kadir Seyrek isimli şahsın denetleme yapmadığı için asli kusurlu ve işçi Selçuk Altınsoy’un tali kusurlu olduğu ifade edilmişti.

Sanıklar hakkında alınan karara ise anne Birten Bağlan isyan edip olay günü meydana gelen olayları anlattı. Saat yaklaşık olarak 13.30 gibi oğlu Onur ile parktan çıktıklarını ve oynamak istediğini söyledi. Saat 19.30’a kadar birlikte olduklarını anlatan anne kendisinin eve döndüğünü fakat sürekli oğluna balkondan baktığını ifade etti. Oğlunun daha fazla oynamak isteyip eve gelmek istemediğini belirten anne, saat 20.30 gibi balkondan oğluna seslendiğini ve “Yeter artık eve dön” dediğini belirtti. Oğlunun ise “Ne olur anne beş dakika daha oynayayım” dediğini ve 10 yaşındaki Onur'un son sözünün bu olduğunu söyledi. Acılı anne balkondan tekrar baktığı sırada ise oğlunun elinin direkte olduğunu ve yerde yüzüstü yattığını gördüğünü ifade etti.