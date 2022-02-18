Bolsonaro, Brezilya'nın Ölü Sayısının Tırmanması Sonucu Oluşan Hasarı İnceledi

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Brezilya'nın sömürge döneminden kalma Petropolis şehrini, çamur kaymaları ve sellerin en az 117 kişinin ölümüne yol açan ve yüzlerce kurtarıcının hala enkazı aradığı bir savaş bölgesine benzetti.

"Yoğun bir yıkım gördüm. Neredeyse bir savaş varmış gibi görünüyordu." Bolsonaro, Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki dağlarda bulunan ve sağanak yağışın vurduğu kasabadaki felaketin üzerinden uçtuktan sonra şöyle devam etti: "Rio de Janeiro'nun kuzeyindeki dağlarda bulunan kasabada şiddetli yağışlar etkili oldu.

Cuma günü pek çok kişiden hala haber alınamazken, yetkililer bölgenin neredeyse bir asırdır en şiddetli yağışlardan etkilenmesiyle ölü sayısının daha da artmasının beklendiğini söylediler.

"Karımı bulmak için buradayım. Eminim buradadır. Alt kattaki komşu, çamur kayması vurduğunda balkonda olduğunu söyledi," dedi Marcelo Barbosa, bir sakin.

Rio de Janeiro'nun sivil savunma başkanı Leandro Monteiro, 500'den fazla kurtarma görevlisinin yanı sıra hala hayatta kalanları arayan komşuları ve kurbanların yakınları arasında yer alıyor.

"44 yıldır burada yaşıyorum ve hiç böyle bir şey görmedim ... Bütün arkadaşlarım gitti, hepsi öldü, hepsi gömüldü." dedi.

Bolsonaro, halka yardım etmek ve bölgeyi yeniden inşa etmeye başlamak için federal yardım sözü verdi.

Gelişme, Ekim ayında yeniden seçilmek için aday olması beklenen Bolsonaro için kritik bir dönemde geldi. Görev süresinin başladığı Ocak 2019'dan bu yana en düşük onay notundan muzdaripti - kısmen Brezilya'ya 600.000'den fazla ölü sayısı veren COVID-19 salgınına verdiği tepkinin bir sonucu olarak, dünyanın en yüksek ikinci.

Bu da onu, ilk kamuoyu yoklamalarında büyük bir farkla önde götüren eski Cumhurbaşkanı Luiz Inacio Lula da Silva'ya karşı mücadele etmesinin beklendiği olası yeniden seçim hedefi öncesinde savunmasız bir konumda bırakıyor.

Bu arada, 700'den fazla kişi evlerini terk etmek ve yerel okullara ve diğer derme çatma konaklama yerlerine sığınmak zorunda kaldı. Rio Valisi Claudio Castro Çarşamba günü etkilenen bölgeyi savaş alanıyla karşılaştırdı.

Yerel morg, diğer cesetler hala aileleri tarafından teşhis edilmeyi beklerken, daha fazla kurban getirildiği için yedek olarak soğutuculu bir kamyon kullanmak zorunda kaldı.

Sadece Salı günü Şubat ayının tamamının ortalamasını aşan sağanak yağışlar, sokakları su basan, evleri yıkan, arabaları ve otobüsleri yıkan ve bölgenin dağlık bölgelerinde yüzlerce metre genişliğinde kesikler bırakan çamur kaymalarına neden oldu.

19. yüzyılda Brezilya kraliyetinin yaz kaçamağı olduğu için halk arasında "İmparatorluk Şehri" olarak bilinen Rio de Janeiro eyaletinin tepelerindeki bir turizm merkezi olan Petropolis'te 1932'den bu yana kaydedilen en ağır yağıştı.

"Söyleyecek sözüm bile yok. Yıkıldım. Kaybettiklerimiz için, komşularımız için, dostlarımız için, evlerimiz için hepimiz yıkıldık. Ve hala hayattayız, ya gidenler," diye sordu Luci Vieira dos Santos.