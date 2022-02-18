Kanada Sınır Ablukaları ve Protestolar 'Kamyonculukla İlgisi Yok'

Kanada, başkent Ottawa'da haftalar sonra sözde "Özgürlük Konvoyu" protestocularını dağıtmaya yönelik baskısını güçlendirirken, kamyoncu Lovepreet Singh Gill katılmakla hiç ilgilenmediğini söylüyor.

Konvoy, ABD sınırını geçen kamyon şoförlerine yönelik zorunlu aşılara yanıt olarak faturalandırılırken, Gill kamyon sektöründe ödenmemiş ücretler ve yabancı işçilerin sömürülmesi gibi daha fazla dikkat gerektiren "önemli sorunlar" olduğunu söylüyor.

Gill, El Cezire'ye verdiği bir telefon röportajında Ottawa şehir merkezindeki ana miting hakkında "Ben buna kamyoncu protestosu demezdim." dedi. "Bunun kamyoncularla bir ilgisi yok."

29 Ocak'ta, sayıları binleri aşan kanadalı kamyoncular ve destekçilerinden oluşan kalabalık bir grup, aşı görevinin iptalini talep etmek için Ottawa şehir merkezindeki Parliament Hill'in önünde toplandı.

O zamandan beri başkentte, kent sakinlerinin şehir merkezinin "işgali" olarak kınadıkları alanda birkaç yüz araç kalırken, konvoydaki katılımcılar tüm COVID-19 bordürleri kaldırılana kadar yerinden kıpırdamayacakları konusunda ısrar ediyor. Sınır boyunca uzanan noktalara da barikatlar inşa edildi ve günlerce trafik ve ticari ticaret aksadı.

Çoğu kamyoncu aşılandı

Bazı Kanadalı kamyoncular gerçekten de Kanada'daki protestolara katılarak aşı görevini kişisel özgürlüklerine bir saldırı olarak kınarken, Kanadalı kamyon şoförlerinin çoğu COVID-19'a karşı tamamen aşılanmış durumda.

Bir endüstri savunuculuğu grubu olan Kanada Kamyoncular İttifakı (CTA) ve federal hükümet, kamyoncuların yaklaşık yüzde 90'ının tamamen aşılı olduğunu söyledi. "Kamyonculık sektörü yoğun bir şekilde düzenlenmiştir. Birkaç yılda bir göz muayenesi gibi fiziksel testler yaptırmalıyız." dedi. "Aşı olmak da farklı değil."

CTA protestoları ve ablukaları kınamış, Başkan Stephen Laskowski geçen ay sektörün aşı görevine "uyum sağlaması ve uyması" gerektiğini belirtmiş.

Gill gibi aşılanmış kamyoncular da Ottawa'daki protestoyla dayanışma içinde ABD-Kanada sınırındaki önemli geçişlere kurulan protesto ablukaları konusunda hayal kırıklıkları ve öfke uyandırarak, günlerdir süren kapatmaların sürücülerin geçim kaynaklarına zarar verdiğini ve birçoğunu mahsur bıraktığını söyledi.

29 Ocak'tan itibaren yaklaşık üç gün boyunca sınır kapısında mahsur kaldıklarında ABD'den kanada'ya bir yardımcı sürücüyle ürün getiren Gill, birkaç gün boyunca trafiği hırçın hale getirdikten sonra bu hafta başında ablukanın kaldırıldığı Alberta eyaletinin Coutts kentindeki sınırda "yaklaşık 50 protestocu 200 ila 400 kamyonu engelliyordu" dedi.

"Bazıları kamyoncu bile değil ... onlar sadece yakın bölgelerden gelen yerliler." diyen 28 yaşındaki oyuncu, protestocular hakkında şunları söyledi: "Protestocular, protestoculara karşı çok fazla şey söylüyor.

Bir diğer kamyon şoförü Kanwal Singh Dhindsa, El Cezire'ye verdiği demeçte, Coutts ablukasına takıldıktan sonra yiyeceğinin bittiğini ve ek malzeme almak zorunda kaldığını söyledi. "Sınırda sıkışıp kaldığımız için arabalarda uyumaya zorlandık."

Dhindsa, üç gün sonra kendisi ve diğerlerinin kamyonlar için uygun olmayan yolları kullanarak Kanada'ya girmek için Uzun mesafeli yolculuklarını Alberta'da Carway olarak bilinen farklı bir sınır kapısına götürmek zorunda kaldığını söyledi.

"Bir arkadaşımın kamyonu kötü hava koşulları nedeniyle bir hendeğe düştü. Kendisine 1.500 ABD dolarına mal olan bir çekici çağırmak zorunda kaldı." dedi. "Çok zor bir dönemdi ... özellikle ne zaman döneceğimi bilmeyen eşim ve üç yaşındaki çocuğum için."