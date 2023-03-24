Aleyna Eroğlu'dan Futbolcu Batuhan Karadeniz Hakkında Şiddet İddiaları!

Aleyna Eroğlu emekli futbolcu Batuhan Karadeniz'in kendisini darp ettiğini öne sürerek şikayetçi olmuştu. Yaşadıklarını anlatan Eroğlu, bunun Batuhan Karadeniz'in kendisine uygulamış olduğu ilk şiddet olmadığını ve bu olayın birkaç defa daha yaşandığını ifade etti. Aleyna Eroğlu'nun annesi Arzu Yeter de kızının yanında olduğunu belirterek ellerindeki delillerle beraber hukuki süreci başlattıklarını ifade etti. Diğer taraftan Batuhan Karadeniz hakkında uzaklaştırma kararı alındığı yönünde bilgiler de paylaşıldı.

İsmini bir moda yarışmasına katılarak tanıtan Aleyna Eroğlu sosyal medya hesabından 22 mart tarihinde bir video yayınlayarak ilişki yaşadığı futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darp edildiğini öne sürmüştü. Olay sosyal medyada gündem olmuş ve Aleyna Eroğlu yaşadıklarını anlatarak dikkat çekmişti.

Ailesinden Batuhan'a para verdiğini sakladığını açıklayan Eroğlu o paranın bütün birikimi olduğunu, her defasında transfer olduğunda geri vereceğini ifade ettiğini açıkladı ve bu sebeple kendisinin sustuğunu anlattı. Kendisinin kurnaz biri olması sebebiyle bunu kullanarak yıllarca hayatında kaldığını ifade eden Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz'in yakın arkadaşlarının yanında da kendisine vurduğunu ve el kaldırdığını açıkladı. 1 Mart tarihinde ayrıldıklarını ve parasını istemek için o gün otele gittiğini söyledi. Batuhan Karadeniz'in kamera kayıtlarının olduğunu söylediğini ve konuşmak istediği için gittiğini açıkladı. Batuhan Karadeniz'in kolunu kapıya sıkıştırarak kapıyı kapattığını açıklayan Aleyna Eroğlu dayak yiyenin, hakaret yiyenin kendisi olduğunu fakat suçlananın da kendisi olduğunu söyledi. Batuhan Karadeniz'in kendisinin parasını yediğini açıklayan Aleyna Eroğlu bu parayı ona güvendiği için verdiğini ve başkalarıyla yemesi için vermediğini ifade etti.

Karadeniz'in dul olduğunu ifade ederek kandırmadığı insan kalmadığını açıklayan Eroğlu onun için kredi bile çektiğini anlattı. Sosyal medyada yayın açarak kazandığı parayı da ona verdiğini ifade eden Eroğlu çok pişman olduğunu ve gözünün geç açıldığını söyledi.