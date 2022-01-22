Boğaz Ağrısı Nasıl Geçer, Ne İyi Gelir?

Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Ozan Fındık, Omicron varyantında ilk ve en sık görülen belirtilerden biri olan boğaz ağrısına karşı çeşitli önerilerde bulunarak sağlık gündeminin üst sıralarında yer aldı. Fındık, boğaz ağrısı ile ilgili önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve kış aylarında sıklıkla rastlanan boğaz ağrısına karşı alınması gereken önlemleri paylaştı.

Yaşam kalitesini olumsuz anlamda etkileyebilecek boyutlara ulaşan boğaz ağrısı kış aylarında yaygın bir şekilde görülmeye devam ediyor. Öyle ki, sıvı tüketmek, besinleri çiğnemek, konuşmak ve yutkunmak boğaz ağrısından şikayet edenler için adeta bir ızdıraba dönüşüyor.

Bunun yanı sıra tüm dünyayı son zamanlarda etkisi altına alan Omicron varyantında da ilk ve en sık görülen belirtilerden biri boğaz ağrısı olarak karşımıza çıkıyor. Dünyanın çok sayıda ülkesinde Omicron varyantının baskın olması ve pozitif vaka sayısında rekor düzeyde artış yaşanması sebebi ile yaşanan boğaz ağrısı 3 kat daha fazla görülüyor.

Boğaz ağrısı yaşandığı durumda mutlaka hekime başvurmak gerektiğine vurguda bulunan Kulak ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mahmut Ozan Fındık, pek çok hastalığın boğaz ağrısı yapabildiğini ifade etti. Boğaz ağrısının tedavisinin ise altta yatan hastalığa göre belirlenmesi sebebiyle bu durumda mutlaka bir hekime başvurmaları gerektiği söylenildi. Bu duruma sebep olarak ise bir hekime danışılmadan çeşitli tedavi yöntemlerinin yapılması sebebiyle boğaz ağrısını gidermeye çalışmanın tedavi süresinin uzamasına ve hastalığın şiddetlenmesine sebep olabileceği belirtildi.

Kapalı ortamlarda yetersiz hava sirkülasyonu sebebi ile kişilerin birbirlerinin nefesini daha fazla soluyor olmaları, virüslerin havada asılı kalması ve kişilerin daha fazla yüz yüze gelmeleri sebebiyle virüsler ortama daha kolay bir şekilde yayılabiliyor ve bunun için uygun bir ortamda oluşuyor. Bunun sonucunda ise boğaz ağrısına yol açabilen hastalıkların gelişmesi sebebi ile maskelerin asla çıkarılmaması gerekiyor.