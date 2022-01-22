Adli Kontrol İmzası Sonrasında Yapılan Soyguna Jandarma İnanamadı!

Denizli'de meydana gelen ilginç olay hakkında son dakika bilgilerine ulaşıldı ve 4 şüphelinin bir evden 75 bin lira değerinde güneş panelini çaldığı bilgisine ulaşıldı. JASAT'ın Şüpheli şahısların kaldıkları apartlara düzenlemiş olduğu şafak operasyonu ile yakalandıkları da gündemde yer alan bilgiler arasında gösterildi. Şüphelilerin adli kontrol ile cezaevinden çıkmaları sırasında yapılan hırsızlıktan bir saat önce karakola gelip imza attıkları da belirlendi ve jandarma ekipleri yaşanan bu olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı jandarmanın dedektifleri olan Jandarma Suç Araştırma ekibi Denizli'nin Bozkurt ilçesinde meydana gelen 75 bin liralık güneş paneli hırsızlığı olayı faillerinin yakalanması adına çeşitli çalışmalar başlattı.

Konu hakkında görevli ekpler tarafından titiz ve kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi ve bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasının didik didik incelendiği bilgisine ulaşıldı. Çalışmanın saatler sürdüğü ifade edilirken JASAT, 4 şüphelinin kimliğini tespit etti ve karşılaşılan manzara karşısında büyük bir şok geçirildi.

Kimlikleri tespit edilen 4 şüpheli şahsın daha önce çok sayıda hırsızlık olayına karıştıkları ve daha önce cezaevinden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldıkları ifade edildi. Bunun yanı sıra şüpheli şahısların Jandarma Karakolu'na gidip denetim imzasını atmaları ardından bir saat sonrasında tekrardan yeni bir hırsızlık olayı gerçekleştirdikleri de gündemde yer alan olaylar arasında gösterildi.

Şüphelilerin çalmış oldukları güneş panellerini Sarayköy ilçesinde bir hurdacıya sattıkları da tespit edildi ve ekipler bir şafak operasyonu gerçekleştirdi. Sarayköy'de bulunan bir eve ve Pamukkale ilçesine bağlı olan İstiklal Mahallesi'ndeki 4 ayrı aparta eşzamanlı operasyonların düzenlendiği ve 5 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı. Bunun yanı sıra şüpheli şahısların karakola götürülmesi ardından suç dosyalarının da oldukça kabarık çıktığı ifade edildi. Şüphelilerden birinin 30 adet suç kaydının olduğunun ortaya çıkması dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.