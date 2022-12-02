Boğa Burcu Aralık 2022 Aylık Burç Yorumu

Satürn’ün balık burcunda ileri harekette olması sebebiyle boğa burçları ve yükselen burcu boğa olanlar çaba gösterdikleri ve emek verdikleri durumlar ile ilgili düşüncelerinin netleştiğini hissedecektir. Burç sahipleri ve problem yaşanan konularda kendilerini de hatalı olduğunu fark edebilir ve hayatlarının yönünü değiştirmek adına önlerine çıkan engelleri aşabilecekleri fırsatlar ile karşı karşıya gelebilir. Boğa burçları ya da yükselen burcu boğa olanlar çağa uygun olan durumlarda manevi ve maddi gelirler elde edecektir. İş odaklı ve hukuksal olan konularda Merkür'ün Oğlak burcuna geçiş yapması boğa ve yükselen boğalar için bu durumlara adapte olmalarına sağlayabilir. Onlar için Aralık ayında tavsiye edilen durum öğrendikleri bütün bilgileri kullanılır bir hale getirmeleri olacaktır. Sosyal medya planlarına ve seyahatlere eskiye göre daha çok zaman ayıracak olan burç sahipleri odaklarını ilerlemek üzerine kuracaktır. Bunun yanı sıra ailelere ve mesafeli oldukları kişiler ile de iletişime geçebilecek olan bu sahipleri Venüs'ün Oğlak burcuna geçiş yapması ile enerjilerinin hızlandığını görecektir. Değişimin içlerinde başladığını görecek olan boğalar ve yükselen boğalar bu değişimi kalıcı hale getirmek isteyecektir.

8 Aralık tarihinde olan ve İkizler burcunda gerçekleşecek olan Dolunay ile birlikte boğa burçları ve yükselen Boğalar beklentilerine ve işlerine yönelebilir. Boğa burçları ve yükselen boğalar bu dönemde kafa karışıklığı yaşadıkları konular hakkında nasıl ilerlemeleri gerektiğini artık görecek ve değerlerini sahiplenecektir. Kuzey ay düğümü ile Merkür'ün olumlu açı geliştirmesi Boğa burçlarının kararlarını uygulamalarını sağlayabilir. Burç sahiplerinin tanıtacağı yeni insanlar ve gittikleri yerler bu dönemde önem kazanacak ve onları farklılıklara açık bir hale getirecektir. Boğa burçları ve yükselen burcu bu olanlar en iyi versiyonlarına ulaşmak için destek alabilir ve bu durumdan fayda görebilir. Bunun yanı sıra Venüs’ün de kendilerine destek vermesi ile atacakları adımlardan maddi kazançlar elde etmeleri de mümkün gözükmektedir.

Ayın 18 19 Aralık tarihinde akrep burcunda ileri hareketinde olması ile ikili ilişkiler gündeme gelecek ve burç sahipleri hatalarından ders çıkarmış bir şekilde hayatlarına devam edecektir. Boğa burçları ve yükselen boğalar akıllarına takılanları paylaşırken amaçlarına sadık kalmalı ve bu durumdan vazgeçmemelidir.

Psikolojik bir iyileşme yaşama cesareti de gösterecek olan Boğalar ve yükselen boğalar Jüpiter'in Koç burcuna geçmesiyle birlikte yüzleşmekten kaçındıkları problemler ile başa çıkabilir bir duruma gelebilir. Haklılığını ortaya çıkaracak olan ve kendilerini ileriye taşımak isteyecek olan Boğalar ve yükselen boğalar kötü niyetli insanlara ve olumsuz haberlere karşı kullanabilecekleri kozları da ele geçirebilir.

Hırslı olmak yerine tutkulu olmanın önemini gösteren Güneş’in 22 aralık tarihinde Oğlak burcuna geçişi boğaları ve yükselen boğaları oldukça etkileyecektir. Bu geçiş ile birlikte Boğalar ve yükselen boğalar yaşamlarını nasıl kurmaları gerektiğini fark edecek ve inançlarının peşinden disiplinli bir şekilde ilerlemeleri gerektiğini görecektir.