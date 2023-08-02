Boğa burcu Ağustos ayında özellikle kariyer alanlarında bir dönüşüm ve yenilenme dönemine giriş yapacaktır. Onlar ilişkilerinde ve özellikle üstleri olan ilişkilerinde isteklerini net ve açık olarak ortaya koyacaktır. Bu dönemde burç sahipleri için ani bir şekilde işten ayrılarak farklı bir yöne doğru hayatın yön alması ani bir iş fırsatı da gündemde yer alabilir. Diğer taraftan anne ile ilgili birtakım ilişkiler ya da ev ve mülk alım satımı da yeni ayda burç sahiplerinin günlerinde yer almaktadır. Kova burcunda 1 Ağustos tarihinde gerçekleşen Dolunay Boğa burçlarının iş kollarındaki yeteneklerine de vurgu yapmaktadır. Onlar bugüne kadar farkına varmadıkları yeteneklerini kariyer fırsatına çevirme noktasında destek alacaktır.

Aslan burcunda 16 Ağustos tarihinde bir yeni ay gerçekleşecek bazı boğa burçları evleri ile işlerini birleştirmeye başlayacaktır. İş hayatlarında burç sahiplerini home office tarzı bir yapı beklemektedir. Onlar evlerini ve işlerini de yakınlaştırmak isteyebilir ve kan bağı olan birileri ile çeşitli iş projeleri yaratabilir. Diğer taraftan burç sahipleri için arzu ettikleri gibi ferah bir ev kiralama durumu da mevcuttur. Onların her şekilde hayatlarında kendilerini daha güvende ve özgür hissedeceği gelişmeler kapılarında beklemektedir. Boğa burçları için taşınma konusu da gündemde yer alabilir ve onlar için yeni bir ev alma durumu da söz konusu olabilir. Burç sahiplerinin mal mülk miras paylaşımları ile ilgili aileleri ile bir araya gelmeleri de söz konusu olacaktır. Onlar ani bir şekilde karar almaktan kaçınmalı ve aile üyelerine karşı daha yumuşak ve yapıcı bir dil kullanmalıdır.

Güneş’in 23 Ağustos tarihinde başak burcuna geçmesi ile beraber boğa burçlarının aşk hayatlarında bazı yeni gelişmeler yaşanabilir. Onlar özellikle duygusal ilişkilerde detaycı bir tavır takınabilir ve ince eleyip sık dokuyabilir.