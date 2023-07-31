Boğa burcu ve yükselen boğa burcu 31 Temmuz 2023 tarihinde özellikle günün ilk saatlerinde bir durumu yargılamak ile ilgilenebilir. Fakat gökyüzü tarafından burç sahiplerine tavsiye edilen durum olayları işlemek adına kendilerine fazladan zaman tanımak olacaktır. Gün ilerlediği zaman nitekim cevaplar için beklemek adına burç sahiplerinin sabırları da kalmayabilir. Onların kendilerini tatmin edici şekillerde çeşitli kanallar aracılığıyla ifade etmeleri kolaylaşacak ve burç sahipleri kendilerine çok güvenecektir. Şartlar ve insanlar çoğunlukla boğa burçlarına ve yükselen boğa burçlarına istediklerini yapma özgürlüğü tanıyacaktır. Yeni günün enerjileri borç sahiplerinde oldukça büyük bir iyimserlik ve özgüven de uyandıracaktır. Bilgilerini ve düşüncelerini paylaşmak adına iyi bir enerji de boğa burçları ile beraber olacaktır. Burç sahiplerinin diğer insanlara karşı olan doğal yaklaşımları da olumlu ve sevecen geri bildirimler alacak düzeydedir. Onlar ilerleme, çeşitlilik ve büyüme ihtiyaçlarını da beslemek isteyecektir.

Burç sahipleri için geçmişte meydana gelen bazı tartışmalar onlar için yeniden gün yüzüne de çıkacaktır. Gündemden tamamen çözülmeden düşmüş konular üzerine birikenler ile beraber bir hücum atağı da oluşturabilir ve bu sebeple boğa burçları kendilerini stresli hissedebilir. Onlar için yeni günde bazı çatışmalar kaçınılmaz bir hal alsa da onlar konu başlatan taraf olmaktan kaçınmalıdır. Burç sahipleri duygularını yönettikleri zaman kendilerini daha iyi hissedecek ve daha emin adımlar atacaktır. Diğer taraftan eğer onlar kendilerini ifade etmeyi seçmezse burç sahipleri başladıkları noktadan daha kötü bir yere de varabilir. Boğa burçlarının bir savaşı kazanmaya çalışmıyor olmaları da hatırlanması gereken bir konudur. Onlar kendileri adını huzurlu bir ortam yaratmak adına uğraş vermektedir. Gün içerisinde burç sahipleri özellikle bir arkadaşları ile buluşuyorsa ilk izlenimlerin doğru çıkması ise zor bir hal alacaktır.