Boğa burcu ve yükselen boğa burcu 29 Temmuz 2023 tarihinde yaslanacak bir omuz arayabilir ve destek olma ihtiyacı hissedebilir. Onların kendi sorumlulukları da bulunuyorken hayatlarında önemli olan birinin zor bir dönemden geçmesi boğa burçlarını yeni günde zorlayacak olan bir durumdur. Onların hayatlarında olan insana yardım etmesi gerekmektedir ve burç sahipleri zor bir şeyden de geçmektedir. Hızlı bir şekilde onlara yardım etmenin bu durumda bir yolu bulunmayabilir ve onlar yalnızca dertleşmelerini sağlayarak çok fazla adım atmıyormuş gibi kendilerini hissedebilir. Fakat onlar burç sahiplerine yaptıklarının farkında değildir ve onlar düşündüklerinden daha fazla yardım sağlayacak şekilde onların yüklerini hafifletmektedir. Onlar için yeni günde İyi bir dinleyici olmak önemli bir noktadır. Diğer taraftan burç sahipleri keskin zekalarını ve zihinlerini kullanarak çok şey de aynı anda yapabilecektir. Onlar ne kadar bilgili olursa olsun yeni günde yeni kararlar almak için de o kadar donanımlı olacaktır. Burç sahiplerinin çetrefilli bir konuda karar vermeden önce tüm gerçekleri öğrenmesi onlara tavsiye edilmektedir.

Boğa burçlarını ve yükselen boğa burçlarının yeni günde eski bir korkuları da karşılarına çıkıyor olacaktır. Onlar geçmiş tecrübeleri sebebiyle bir şeyden ya da bir keşiden doğal olarak kaçına bir fakat yine de beklemedikleri bir anı onları bulacaktır. Diğer taraftan burç sahipleri bu şeyi fethetmeye çalışıyor olabilir ve çeşitli çabalar sergileyebilir. Burç sahipleri eski zamana göre daha cesur ve daha güçlü oldukları için bu durum onların üstesinden gelemeyeceği bir şey olmamaktadır. Fakat onların planlı bir şekilde adım atmaları önemli bir noktadır var olan problemleri çözmek için ise onların öncelikli endişelerini kabul etmeleri gerekmektedir. Eğer boğa burçları ve yükselen boğa burçları bu durumlara dikkat ederse onların çözemeyecekleri bir şey olmayacaktır.