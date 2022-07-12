BM'nin Suriye Yardımını Altı Ay Uzatması Bekleniyor

Diplomatlara göre, büyük operasyon konusunda Rusya ile günlerce süren tartışmaların ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, kuzeybatı Suriye'deki milyonlarca insana önemli sınır ötesi yardımı Ocak ayına kadar sürdürmeye kararlı görünüyor.

15 üyeli Güvenlik Konseyi'nin, İrlanda ve Norveç tarafından öne sürülen ve Rusça bir metni yineleyen altı aylık bir uzatma için karar taslağını Salı günü oylaması bekleniyor.

“Rusya herkesin elini zorladı. Ya mekanizmayı kapatın ya da sadece altı ay. İnsanların ölmesine izin veremeyiz” dedi.

Suriye'nin muhalefet kontrolündeki bölgesine gıda, ilaç ve barınak sağlama operasyonu 2014'te başladı ancak Pazar günü sona erdi. Suriye makamlarının desteğine sahip olmadığı için devam etmesi için konsey onayına ihtiyacı var.

ABD, Fransa ve Birleşik Krallık, yardım gruplarının etkin bir şekilde plan yapması ve faaliyet göstermesi için altı ayın yeterince uzun olmadığını savundu, ancak 13 konsey üyesi tarafından desteklenen bir yıllık uzatma önerisi Cuma günü Rusya tarafından veto edildi . .

Rusya, BM yardım operasyonunun Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve ülke içinden daha fazla yardım sağlanması gerektiğini söyledi. Daha önce, konseyin reddettiği altı aylık bir uzatma taslağı ortaya koydu.

Bir kararın geçmesi için dokuz oya ve Rusya, Çin, ABD, Fransa veya İngiltere'nin vetosuna gerek yok.

İnsani yardım operasyonu başlangıçta Irak, Ürdün ve Türkiye'deki iki noktadan gerçekleştirildi, ancak Rusya ve Çin bunu yavaş yavaş Türkiye-Suriye sınırındaki Bab al-Hawa'daki tek geçiş noktasına indirdi.

En son İrlanda-Norveç metni, yeni bir kararın kabul edilmesine bağlı olarak Ocak 2023'te altı ay daha bir yenileme öngörüyor. Ayrıca, sistemin uygulanması hakkında iki ayda bir brifing verilmesini ve bölgedeki insani ihtiyaçlar hakkında 10 Aralık'a kadar BM genel sekreterine özel bir rapor sunulmasını gerektiriyor.

New York'taki BM'den rapor veren Al Jazeera'dan James Bays, yeni taslağın konsey üyeleri tarafından “aşağılayıcı bir tırmanış” olduğunu ve konsey masasının etrafındaki diplomasinin zorluklarını gösterdiğini söyledi.

İdlib'deki insanlara can simidi olan yardım operasyonu uzun zamandır tartışmalı bir konu ancak Kriz Grubu BM Direktörü Richard Gowan, Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinin “bu yıl Suriye müzakerelerini karmaşık hale getirdiğini” söyledi.