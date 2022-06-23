BM Uzmanı, Ölü Sayısı 2.000'i Geçtiği İçin Myanmar'a Eylem Çağrısında Bulundu

Birleşmiş Milletler'den bir uzman, uluslararası toplumu Myanmar'da geçen yılki darbenin tetiklediği krizle başa çıkmak için daha fazlasını yapmaya çağırdı ve ordunun muhaliflerine uyguladığı baskıda öldürülen insan sayısı 2 binin üzerine çıktı.

BM Myanmar'daki insan haklarının durumuna ilişkin Özel Raportörü Tom Andrews, sekiz günlük bir çalışmanın sonunda yaptığı açıklamada, "Myanmar ve halkının uluslararası toplumun kayıtsızlığını ve hareketsizliğini kabul etmesi çok fazla tehlikede" dedi.

“Cunta güçleri 2.000'den fazla sivili öldürdü, 14.000'den fazla kişiyi tutukladı, 700.000'den fazla kişiyi yerinden etti, ülke içinde yerinden edilmiş kişilerin sayısını bir milyonun üzerine çıkardı ve ülkeyi milyonlarca insanın hayatını ve refahını tehdit eden ekonomik ve insani bir krize sürükledi.

“Ordunun Myanmar halkına yönelik saldırıları, insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları teşkil etmektedir. Ordunun şiddetinin etkisinden kimse kurtulamadı.”

Andrews, Malezya'nın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'ni ( ASEAN ) krize karşı daha güçlü bir duruş sergilemesi için zorlama girişimlerini memnuniyetle karşıladı.

Myanmar'ı 1997'de üye olarak kabul eden ASEAN, durumu çözmek için diplomatik çabalara öncülük ediyor, ancak askeri şef ve darbe lideri Kıdemli General Min Aung Hlaing ile üzerinde anlaşmaya vardığı "beş maddelik uzlaşmayı" uygulatamadığı için eleştiriliyor.

Ordu tarafından atanan yetkililerin bazı toplantıları yasaklamasına rağmen, bu hafta savunma bakanı grubun Kamboçya'daki savunma bakanları toplantısına katıldı.

Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah, ASEAN'ı "müdahale etmeme" politikasından "kayıtsızlık etmeme" politikasına geçmeye çağırdı. ASEAN'ın özel elçisinin önümüzdeki hafta Myanmar'ı tekrar ziyaret etmesi bekleniyor.

Andrews, "Malezya, bir yıldan fazla bir süre sonra hiçbir şeyin kıpırdamadığı ve hiçbir şeyin hareket etmediği için daha fazla insanın öldürüldüğü ve daha fazla insanın ülkeyi terk etmeye zorlandığı gerçeğini dile getirdi" dedi.

Darbeden bu yana Myanmar'daki baskıları izleyen Siyasi Mahkumlara Yardım Derneği (AAPP), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, darbeden bu yana 2.000'den fazla sivilin öldürüldüğünü ve hak gruplarının gerçek ölü sayısının muhtemelen çok fazla olacağı konusunda uyardığını söyledi.

Andrews, darbeden önce bile Myanmar ordusunun sivillere karşı vahşet işlemekle ün saldığını belirterek, 2017'de çoğunluğu Müslüman olan Rohingyalara yönelik vahşi “soykırım saldırılarına” atıfta bulundu.

'Terör büyüyor'

Son gelenler de dahil olmak üzere Malezya'da güvenlik arayan binlerce Myanmarlı insandan bazılarıyla tanıştığını söyledi.

“Bana tanık oldukları veya doğrudan deneyimlediklerini ilk elden anlattılar. İstisnasız bu hikayeler, ülke çapında şiddetlenen terörü vurguladı ”dedi.

“Genç bir kadın bana 'Bilmediğin bir yolda, bilmediğin bir yere doğru yürüyorsun ve yolda ölebilirsin ama yine de ilerliyorsun çünkü zulüm daha da beter arkanda' dedi. ”

BM mülteci ajansına göre, Mayıs ayının sonunda Malezya, yaklaşık yüzde 86'sı Myanmar'dan gelen yaklaşık 182.960 mülteciye ev sahipliği yapıyordu, ancak ülke BM mülteciler sözleşmesine taraf olmadığı için çalışamıyor veya gönderemiyorlar. çocukları okula gidiyor ve gözaltı riskiyle karşı karşıya.