Bob Odenkirk, Better Call Saul Dizisinin Setinde Yere Yığıldı

Birden fazla rapora göre, 58 yaşındaki hastalandığında bir sahne çekiyordu ve hemen ekip üyeleri tarafından müdahale edildi.

Ambulansla Los Angeles bölgesindeki bir hastaneye götürüldü ve şu anda tedavi görüyor.

Odenkirk geçtiğimiz günlerde aksiyon gerilim filmi Kimse'de görüldü.

Diğer filmleri arasında Little Women, Nebraska ve The Post'ta yardımcı roller yer alıyor.

Better Call Saul şu anda, 2022'de AMC kablo ağında gösterilecek olan altıncı ve son sezonunu çekiyor.

Dizi, Odenkirk'in karakterinin mücadele eden bir avukat olan Jimmy McGill'den Breaking Bad'de oynadığı Saul Goodman karakterine evrimini anlatıyor.

Odenkirk, Breaking Bad'in 2013'te tamamlanmasının ardından ilk olarak 2015'te yayınlanan Better Call Saul için dört Emmy adaylığı aldı.

Daha önce Saturday Night Live ve çeşitli karakterleri canlandırdığı The Ben Stiller Show'da komedi yazarı olarak çalıştı.

Aktör Elijah Wood, Odenkirk'in çöküşüne tepki gösterenler arasındaydı. Yüzüklerin Efendisi yıldızı Twitter'da "Ah adamım, umarım Bob Odenkirk iyidir" dedi.

Spinal Tap çizgi roman oyuncusu ve Better Call Saul yardımcı yıldızı Michael McKean desteğini çevrimiçi olarak yayınladı. "Bob Odenkirk'imize kocaman sevgiler gönderiyorum" diye yazdı. "Bunu aldın kardeşim."

ABD'li yazar ve aktör John Hodgman, "Bob Odenkirk'i seviyorum ve mümkün olduğu kadar iyi olduğunu umuyorum" diye ekledi.

Breaking Bad'in yıldızı Bryan Cranston, takipçilerine "Lütfen bugün bir dakikanızı ayırın ve onun hakkında düşünün ve onun yolunda olumlu düşünceler ve dualar gönderin, teşekkür ederim" dedi.

Rol arkadaşı Aaron Paul Instagram'da şunları yazdı: "Seni seviyorum arkadaşım."

Breaking Bad'de de oynadığı Saul rolünden önce, Odenkirk en çok 1995'ten 1998'e kadar HBO'da yayınlanan David Cross ile birlikte yarattığı eskiz komedi dizisi Mr Show With Bob ve David ile tanınıyordu.

Bay Show yıllarında, Odenkirk bir keresinde onu stresle yatağa bağımlı bırakan bir hastalıktan esinlenerek Mouthful of Sores adlı bir şarkı yazmıştı. Guardian'dan Stuart Heritage'a geçen ay başrolünü oynadığı aksiyon gerilim filmi Kimse için bir röportajda "Ben yüksek gerilimli bir adamım" dedi.