BM, Türkiye'nin Afganistan'a Kurtarma Ekipleri Göndermenin Muhtemelen En İyisi Olduğunu Söyledi

Üst düzey bir BM yardım yetkilisi, Birleşmiş Milletler'in Afganistan'da arama kurtarma yeteneklerine sahip olmadığını ve Türkiye'nin Çarşamba günü Afganistan'da meydana gelen ölümcül bir depremin ardından bunu sağlamak için "en iyi konumda" olduğunu söyledi.

BM'nin Afganistan elçi yardımcısı Ramiz Alakbarov, "Bu konuyu buradaki Türkiye büyükelçiliği ile görüştük ve resmi talebi bekliyorlar." dedi. Ancak fiili yetkililerle görüştükten sonra ve sahadaki gerçeklere dayanarak böyle bir talepte bulunabileceğiz” dedi.

Afet yönetimi yetkilileri, Afganistan'daki bir depremde ölenlerin sayısının 1.000'e ulaştığını, 600'den fazla kişinin yaralandığını ve uzak dağ köylerinden bilgi sızdıkça bu sayının artmasının beklendiğini söyledi.

Kabil'den konuşan Alakbarov, Taliban'ın henüz uluslararası arama ve kurtarma ekiplerinden resmi olarak yardım talep etmemiş olmasına rağmen, Birleşmiş Milletler'in bölgedeki ülkeleri "böyle bir kapasiteyi konuşlandırmaya istekli ve müsait olup olmayacaklarını" görmek için zaten aradığını söyledi. "

"Ekiplerimizin insanları enkaz altından çıkarmak için özel ekipmanları yok. Bu, çoğunlukla fiili yetkililerin çabalarına dayanmalı ve bu konuda da belirli sınırlamalar var" dedi.

Alakbarov, Taliban'ın depremden etkilenen dağlık bölgelere operasyon yapmak ve onları yerleştirmek için ne kadar iyi konumlandığının belirsiz olduğunu söyledi.

Birleşmiş Milletler bölgeye yaklaşık 10 ton temel tıbbi malzeme sevk etti ve 20 tıbbi sağlık ekibi görevlendirdi, durumun hızlı bir değerlendirmesinin yapıldığını ve acilen en az 15 milyon dolar gerektiğini de sözlerine ekledi. önümüzdeki günlerde yükselir.