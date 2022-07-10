Rusya'nın Şubat ayında Ukrayna'yı işgal etmesinden iki hafta sonra, Rus kuvvetleri doğu Luhansk bölgesindeki bir huzurevine saldırdı. Çoğu yatalak onlarca yaşlı ve engelli hasta içeride mahsur kaldı.

11 Mart saldırısı, tesisin her tarafına yayılan ve hareket edemeyen insanları boğan bir yangına neden oldu. Az sayıda hasta ve personel kaçtı ve yakındaki bir ormana kaçtı, sonunda 5 kilometre yürüdükten sonra yardım aldı.

Zulümlerle dolu bir savaşta, Stara Krasnyanka köyü yakınlarındaki huzurevine yapılan saldırı zulmü için göze çarpıyordu. Ve Ukrayna makamları hatayı doğrudan Rus kuvvetlerine yerleştirdi.

Ancak yeni bir BM raporu, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin, Kiev'in yaklaşık 580 kilometre güneydoğusunda bulunan Stara Krasnyanka'da olanların suçlanmasında büyük ve belki de eşit bir pay taşıdığını tespit etti. Saldırıdan birkaç gün önce, Ukraynalı askerler huzurevinde görev aldı ve binayı etkili bir şekilde hedef haline getirdi.

71 Hastanın en az 22'si saldırıdan sağ kurtuldu, ancak Birleşmiş Milletler'e göre öldürülen insan sayısı tam olarak bilinmiyor.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi tarafından hazırlanan raporda Ukraynalı askerlerin ya da Rus birliklerinin savaş suçu işlediği sonucuna varılmıyor. Ancak, huzurevindeki savaşın, insan hakları bürosu'nun belirli alanlarda askeri operasyonları önlemek için "insan kalkanlarının" potansiyel kullanımı konusundaki endişelerinin simgesi olduğunu söyledi.

Stara Krasnyanka'nın evine yapılan saldırının ardından, hem Rusya hem de Ukrayna'nın, olayların hala savaş sisi tarafından örtülebilse bile, olayların zeminde nasıl ortaya çıktığına dair anlatıyı belirlemek için nasıl hızlı bir şekilde hareket ettiğine dair bir pencere de var.

Rusya'nın apartmanları, hastaneleri, okulları ve tiyatroları sık sık ayrım gözetmeksizin bombalaması, savaşın binlerce sivil zayiatının başlıca nedeni olmuştur. Ukrayna ve ABD de dahil olmak üzere müttefikleri, Moskova'yı ölümler ve yaralanmalar nedeniyle azarladı ve sorumluların adalete teslim edilmesini istedi.