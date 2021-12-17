BM İnsan Hakları Konseyi Etiyopya'daki İhlallere İlişkin Uluslararası Soruşturma Talimatı Verdi

BM İnsan Hakları Konseyi, Addis Ababa'nın protestolarına rağmen, yaygın şiddete ilişkin uyarıların ortasında Etiyopya'daki suistimaller hakkında uluslararası bir soruşturma başlatmayı oyladı.

47 üyeli konsey, Cuma günü 21 lehte, 15 karşıt ve 11 çekimser oyla, tüm tarafların çok çeşitli iddia edilen ihlallerini ve suistimallerini araştırmak için “Etiyopya hakkında uluslararası bir insan hakları uzmanları komisyonu” kurulması emrini verdi.

Büyük ölçüde sanal bir günlük oturumda konuşan insan hakları başkan yardımcısı Nada al-Nashif, BM'nin 13 aylık acımasız çatışmada tüm tarafların şiddetli insan hakları ihlalleri yürüttüğüne dair "güvenilir raporlar" almaya devam ettiğini söyledi.

Al-Nashif, Etiyopya'da "artan nefret, şiddet ve ayrımcılığın riskinin çok yüksek" olduğu konusunda uyardı, bu da "yalnızca Etiyopya'daki milyonlarca insan için değil, aynı zamanda bölge genelinde büyük sonuçlarla [genelleştirilmiş şiddete] yol açabilir. ”.

Daha önce, Etiyopya hükümeti özel oturumu düzenleme kararını eleştirmiş ve ülkeleri taslak metne karşı oy kullanmaya çağırmıştı.

Büyükelçi Zembe Kebede, Cenevre merkezli kuruluşu "kaçırılmakla" ve "bir silah olarak kullanmakla" suçlayarak, "Tüm konsey üyelerini... siyasi baskı aracı”

Hükümetim, kendisine dayatılabilecek hiçbir mekanizmayla işbirliği yapmayacak çünkü bu, kasıtlı bir istikrarsızlaştırma çabası” dedi.

Kuzey Etiyopya'da yaklaşık 10 milyon insan akut gıda güvensizliği ile karşı karşıya ve en az iki milyon kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

İnsani yardım çalışanları çok az erişime sahiptir ve düşmanlıkla karşı karşıyadır. Etiyopya hükümeti savaşla ilgili haberleri kısıtlamaya çalıştı ve bazı gazetecileri tutukladı.

Al-Nashif, Etiyopya'nın yeni olağanüstü hali kapsamında süpürülen 5.000 ila 7.000 arasında kişinin, çoğu Tigrayan'ın hapiste kaldığını söyledi.

“Birçoğu kimseyle iletişim kurmadan veya bilinmeyen yerlerde gözaltında tutuluyor. Bu, zorla kaybetmeye eşdeğer ve çok ciddi bir alarm meselesi.”

Etiyopya büyükelçisi, Etiyopya hükümetinin geçen ay yayınlanan insan hakları raporuna yanıt olarak "bakanlıklar arası bir görev gücü" kurduğunu ve çalışmaya başladığını söyledi.

BM insan hakları ofisi ve Etiyopya insan hakları komisyonu tarafından yürütülen ortak bir soruşturma, geçen ay Tigray ihtilafı sırasında tüm taraflarca olası savaş suçları ve insanlığa karşı suçların işlendiği konusunda uyardı.

Hükümet tarafından oluşturulan Etiyopya İnsan Hakları Komisyonu, bu hafta yaptığı açıklamada, ortak soruşturmanın devam etmesini teşvik etmenin "katma değer" olduğunu kabul etti, ancak yeni bir organın oluşturulmasının "tekrarlayıcı olduğunu, devam eden uygulama süreçlerine ters etki yaptığını ve daha fazlası olduğunu söyledi. mağdurlar ve hayatta kalanlar için tazminatı geciktirir”.