ABD İçinde Yerli Yatılı Okul Mezarlarını Ortaya Çıkarmak İçin Baskı

Phil Smith'in ailesi, 1954'te beş yaşındayken onu New Mexico'daki Charles H Burke Kızılderili Okulu'na bıraktı.

Navajo Nation'ın bir üyesi olan Smith, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer benzer okullara geçmeden önce bir yıl boyunca ülke sınırlarının hemen dışındaki yatılı okula gidecekti.

Geldiğinde Navajo dilini konuştu, ancak hikayesini Al Jazeera ile paylaşan Smith'in kızı Farina King'e "hiç iyi değil, yararlı değil (ve) sadece İngilizce öğrenmeniz gerektiği" öğretildi.

Sonuç olarak, Smith, King'e veya kardeşlerine Navajo dilini öğretmedi. "Ve sonra Navajo'yu öğrenmiyorum ve bu yeniden bağlantı kurma işini yapmak zorunda olduğum bu çok zor pozisyona yerleştirildim" dedi.

Yüzlerce okul

1927'de, bir federal hükümet kurumu olan Kızılderili İşleri Bürosu, Albuquerque'nin yaklaşık 210 km (130 mil) batısındaki Fort Wingate'deki eski ordu binalarını Navajo ve Zuni çocukları için okula dönüştürdü.

1860'larda, Navajo öğrencilerinin ataları, hapsedildikleri Fort Sumner'a “Uzun Yürüyüş” olarak bilinen yürüyüşe zorlanmışlardı. Üçte biri hastalık ve açlıktan öldü.

1927'de ABD'deki Hint yatılı okullarıyla ilgili bir anketin parçası olarak Charles H Burke Kızılderili Okulu'nu ziyaret eden bir araştırmacıya göre, ziyaretinin sabahı bir Navajo kızı tüberkülozdan öldü.

Lewis Meriam, ülke çapındaki Yerli Amerikalıların yaşam koşullarının bir araştırması olan Meriam Raporunda, okulun “ziyaret ettiğim herhangi bir yer kadar üzücü olduğunu” yazdı.

Amerikan Yerlileri Yatılı Okul Şifa Koalisyonu'na göre, ABD hükümeti bunun gibi en az 367 okulu (PDF) yönetti - Yerli dili ve kültürünü yok etmeyi amaçlayan zorunlu asimilasyon kurumları. ABD, bu okullardan 25'ini işletti ve çoğu zaman Katolik Kilisesi olmak üzere kiliseler tarafından yönetilen yüzlerce okuldan daha fazlasını destekledi.

Federal soruşturma

Haziran ayında, Kanada'nın batısındaki Kamloops Kızılderili Yerleşim Okulu'nda yüzlerce Yerli çocuk mezarının bulunmasının ardından, ABD İçişleri Bakanı Deb Haaland, okullardaki mezarları araştırmak için federal bir görev gücü görevlendirdi.

O zaman King, babası ve ataları kurumlardan sağ kurtulduğu için bugün var olduğunu anladığını söyledi.

"Amerika Birleşik Devletleri'nde, kritik kitlelerle yönetim kurulu genelinde gerçek bir kabul olması gerekiyor - sadece hükümetten yukarıdan aşağıya değil, aynı zamanda her kesimden ve her kökenden Amerikalı'nın bunun önemini anlamalarını nasıl sağlayabiliriz?" dedi kral.

Şimdi, ABD'de kayıp çocuklar ve mezarlar aranıyor. Yerli Amerikan toplulukları, eski yatılı okulların bulunduğu yerlerde mezarların olduğunu uzun zamandır biliyorlar ve nesiller boyu hayatta kalanların travmasının ağırlığını taşıyorlar. Temmuz ayında, Pennsylvania'daki hükümet tarafından işletilen Carlisle Indian Industrial School'da ölen dokuz Lakota çocuğunun kalıntıları ailelerine iade edildi.