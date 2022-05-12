BM 'Hak İhlalleri' Soruşturması Başlattı

BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın daha önce kontrolleri altında olan bölgelerinde Rus birliklerinin hak ihlalleri iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatan bir kararı güçlü bir çoğunlukla kabul etti.

Moskova'nın devlete ait Gazprom ve Ukrayna'nın Avrupa'daki yan kuruluşlarına yaptırım uygulamasının ardından alternatif gaz arzını güvence altına alma baskısı arttı ve fiyatları yükselterek bir gaz transit rotasını durdurdu.

BM insan hakları şefi, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da işlediği birçok ihlalin savaş suçu teşkil edebileceğini söyledi.

Finlandiya liderleri NATO'ya katılmak için 'gecikmeden' başvurmak istediklerini açıkladılar.

Ukrayna'nın işgal altındaki güney bölgesi Herson'daki Moskova yanlısı yetkililer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den bu yılın sonuna kadar bölgeyi Rusya'ya dahil etmesini istemeyi planladıklarını açıkladı.

Ukrayna Başsavcısı, savaşın başlamasından bu yana ilk kez bir Rus askerinin Ukrayna'da savaş suçu işlediği iddiasıyla yargılanacağını söyledi.

Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın güneydoğu liman kentinin tam kontrolü için bastırmaya devam ettiği Mariupol'daki "ortaçağ" koşulları konusunda uyarıyorlar.

Fransa, Finlandiya'nın NATO'ya katılma tercihini 'tamamen destekliyor'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiyalı mevkidaşına Fransa'nın ülkenin NATO'ya katılma seçimini tam olarak desteklediğini söyledi, Elysee cumhurbaşkanlığı ofisi bir açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı ve başbakanı, Finlandiya'nın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin tetiklediği tarihi bir politika değişikliğinde, NATO askeri ittifakına "gecikmeden" katılmak için başvurması gerektiğini söyledi.

BM, Rusya'nın Ukrayna'daki hak ihlalleri iddialarıyla ilgili soruşturma başlattı

BM İnsan Hakları Konseyi, Ukrayna'nın daha önce kontrolleri altındaki bölgelerinde Rus birliklerinin hak ihlalleri iddialarına ilişkin bir soruşturma başlatan bir kararı güçlü bir çoğunlukla kabul etti.

Cenevre merkezli Konsey, kararı 33 üye lehte ve 2 aleyhte (Çin, Eritre) oy kullanarak kabul etti. 12 çekimser oy vardı.

Rusya geçtiğimiz günlerde 47 üyeli Konsey'den askıya alındı. Bununla birlikte, yine de oturuma gözlemci olarak katılabilirdi, ancak siyasi puan belirleme anlamına geldiğini söylediği kararı protesto etmek için bunu yapmamayı seçti.

AB planı, Ukrayna'dan dünyaya buğday getirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor

Avrupa Komisyonu, Ukrayna'nın buğdayını ve diğer tahıllarını demiryolu, karayolu ve nehir yoluyla ihraç etmesine yardımcı olmayı, bu kritik malzemelerin dünyanın gıda güvensizliği riski altındaki bölgelerine ulaşmasını engelleyen Karadeniz limanlarına yönelik bir Rus ablukasını atlatmasını önerdi.