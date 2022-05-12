Kara Tahta Dizisinde Kadına Şiddete Karşı Sahne

TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkan Kara Tahta dizisi dün akşam yeni bölümü ile ekranlarda yer aldı. Miray Daner tarafından hayat verilen Irmak karakteri dün akşam yayınlanan Kara Tahta dizisinin bölümünde söylediği sözler ile seyirci kitlesinden alkış topladı. Dizinin yeni bölümünde Türkiye'de meydana gelen kadın cinayetlerine dikkat çeken Irmak karakteri kullanmış olduğu ifadeler ile magazin gündemi sıralarında adından söz ettirdi.

Başrollerinde Cengiz Bozkurt, Miray Daner ve Furkan Andıç gibi üç başarılı oyuncuların yer aldığı TRT 1 dizisi Kara Tahta 5. yeni bölümünü dün akşam izleyici karşısına çıkardı. Sıcak hikayesi ile seyirci kitlesini saran fakat izlenme oranlarında çok başarılı sonuçlar elde edemeyen Kara Tahta dizisi dün akşam ekranlara taşıdığı bölümünde yayınlanmış olduğu sahne ile dikkatleri üzerinde topladı.

Dün akşam projenin ekranlara getirilen bölümünde Bekir ile Irmak arasında yaşanan sahne geceye damga vurdu. Irmak karakteri bu sahnede kendisini sevdiğini söyleyen fakat bir karşılık bulamayan Bekir’in Atlas’ı kıskandığını ve ona zarar vermek istediğini belirterek olağanüstü bir konuşmaya imzasını attı. Irmak karakteri ülkemizde meydana gelen ve “aşk” için gerçekleştirilen kadın cinayetlerine tepkide bulundu. Seyirci kitlesi Kara Tahta dizisinde meydana gelen bu sahneyi alkışladı ve dizi adından söz ettirdi.

Bunun yanı sıra projenin başrol oyuncusu olan Furkan Andıç'ın ayağından sakatlanmasına rağmen dizi çekimlerine devam ettiği öğrenildi. Başarılı isim Furkan Andıç geçtiğimiz hafta dizi çekimleri sırasında sakatlanmış ve daha sonra menisküs ameliyatı olmuştu. Tam olarak iyileşmeden sete dönerek büyük bir fedakarlık yapan Furkan Andıç sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı da almıştı. Proje her ne kadar aklış alsa da reyting oranlarında ise çok iyi gitmiyor. Bugüne kadar dizi beklenildiği gibi sonuçlar elde etmedi ve ortalamanın altında yer aldı.