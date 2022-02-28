BM Güvenlik Konseyi Yemen'in Tüm Husilere Silah Ambargosunu Uzattı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Yemenli grubun Körfez ülkelerine yönelik bir dizi son saldırı sonrasında artan uluslararası baskıyla karşı karşıya olması nedeniyle tüm Houthi isyancılarına silah ambargosu uzattı.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından önerilen ve 11 lehte oy ve dört çekimser oyla kabul edilen Pazartesi günkü karar, bugüne kadar bazı Houthi liderlerini hedef alan ambargoyu tüm isyancı gruba kadar uzatıyor.

BM'nin Emirlik misyonu oylamanın sonucunu memnuniyetle karşılayarak, kararın "Husilerin askeri yeteneklerini kısıtlayacağını ve Yemen ve bölgedeki tırmanışlarını durdurmaya iteceğini" söyledi.

Hareket, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden yönetiminin Houthilere on milyonlarca dolar aktarmakla suçladığı bir ağa karşı yeni yaptırımlar yayınlamasından günler sonra ve Emirlik hükümetinin ülkelerin isyancılara karşı daha sert bir tutum takınması yönündeki baskısı üzerine geldi.

Husiler Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarını artırdı ve son haftalarda doğrudan BAE'yi hedef almaya başladı.

BAE'nin de yer aldığı Suudi Arabistan öncülüğündeki ABD destekli koalisyon, başkent Sanaa da dahil olmak üzere ülkenin büyük bölümünü ele geçiren isyancıları geri püskürtmek ve Yemen Cumhurbaşkanı Abd-Rabbu Mansour Hadi'nin Körfez destekli hükümetini geri getirmek için 2015'te Yemen'e müdahale etmişti.

Houthi yüksek devrim komitesi başkanı Muhammed Ali el-Houthi, BMMYK'nin kararını koalisyonun "suçlarını" görmezden gelmekle eleştirdi ve Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ittifak için geçerli olmayan her türlü silah ambargosunun "hiçbir değeri olmadığını" söyledi.

Yemen'deki savaş ülkeyi kıtlığın eşiğine getirdi ve BM'nin söylediklerinin dünyadaki en kötü insani kriz olduğunu söylemesine yol açtı. Koalisyon, Husileri hem isyancıların hem de Tahran'ın reddettiği bir suçlama olan İran'ın vekilleri olmakla suçluyor.

İran'a yakın olan Rusya, Pazartesi günü, Houthi isyancılarının bütünüyle artık ilk kez 2015'te bazı liderlerine silah ambargosunun maruz kalacağı belirtilen BMMYK kararı lehinde oy kullandı.

Adının açıklanmaması koşuluyla AFP haber ajansına konuşan diplomatlar, Rusya'nın tutumunun Moskova ile Abu Dabi arasında Rusya'nın Ukrayna'yı işgali konusunda bm oylamalarında çekimser kalması için bir anlaşma yapıldığını gösterdiğini söylediler.

Ukrayna sağlık bakanlığından yapılan açıklamaya göre, BAE Cuma günü, Rusya'nın Bugüne kadar 350'den fazla sivilin ölümüne yol açan Ukrayna'ya yönelik saldırısını içler acısı hale getirecek bir BMMSC karar tasarısının oylarında çekimser kaldı.

Uluslararası Kriz Grubu'nun yemenli üst düzey analistlerinden Peter Salisbury, BMMYK oylamasının BAE'nin grubun son saldırıları ışığında Houthilere karşı "daha saldırgan bir tutum" sergilemesi üzerine geldiğini söyledi.

Ancak Twitter'dan yaptığı açıklamada, "grup genelinde silah ambargosunda uygulamada, tüm gruba uygulandığı gibi pek bir şey değişmediğini" söyledi.