AB, Belarus'u Oylamadan Sonra Rus Nükleer Bombalarına Kapı Açtığı Konusunda Uyardı

Avrupa Birliği, Belarus'un ülkenin nükleer olmayan statüsünü düşürmek için yapılan referandumda "çok tehlikeli" bir karardan sonra Rus nükleer silahlarına ev sahipliği yapmaya başlayabileceği konusunda uyardı.

"Belarus'un nükleer olmasının ne anlama geldiğini biliyoruz. Bu, Rusya'nın Belarus'a nükleer silah koyacağı anlamına geliyor ve bu çok tehlikeli bir yol." dedi.

Belarus'un bu hamlesi, ülkenin Rus güçleri tarafından komşu Ukrayna'ya saldırmak için fırlatma rampası olarak kullanıldığı için uluslararası alanda kınandığı sırada geldi.

Borrell, anayasa değişiklikleriyle ilgili "sahte referandumu" sert bir dille eleştirdi. Değişiklikler, ülkenin nükleer silahlara ve Rus güçlerine kalıcı olarak ev sahipliği yapmasına izin verdi. Ayrıca lider Alexander Lukaşenko'nun iktidarını da genişletti.

Belarus'ta son ayların en büyük protestolarına yol açan ve binlerce kişinin sokaklara dökülmesinin ardından yaklaşık 800 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Resmi verilere göre anayasayı değiştirme oylaması yüzde 65 oranında kabul edildi.

Lukaşenko, 2020'de Batı tarafından hileli olarak adlandırılan bir seçimde zafer kazandıktan sonra kitlesel protestoların patlak vermesinden bu yana muhaliflere karşı şiddetli bir baskı başlattı.

1994'ten beri iktidarda olan Belarus lideri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in iktidarını desteklemeye yardımcı olması üzerine Kararlı bir şekilde Moskova'ya doğru kaymış durumda.

AB yaptırımları yolda

AB, Minsk'in saldırıda yer alan güçler için bir hazırlık görevi görerek Moskova'nın Ukrayna'yı işgalini kolaylaştırması nedeniyle Belarus'a yeni bir dizi sert yaptırım uygulamaya hazırlanıyor.

Batılı müttefikler, üç AB ve NATO ülkesine komşu olan Belarus'tan gelen anayasa değişikliğinin artık daha fazla Rus nükleer silahı sınırına yaklaştırabileceğinden korkuyorlar.

Rusya, dünyanın en büyük nükleer silah cephaneliğine ve büyük bir balistik füze deposuna sahiptir.

Putin, Batı'nın "tamamen kabul edilemez" olduğunu söylediği bir hareketle Pazar günü nükleer güçlerine yüksek alarm emri verdi.

Bu arada ABD, Minsk'teki büyükelçiliğini kapattı ve acil olmayan çalışanların ve aile üyelerinin Moskova'daki elçilikten ayrılmasına izin verdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Bu adımları, Rus askeri güçlerinin Ukrayna'da sebepsiz ve haksız saldırısından kaynaklanan güvenlik ve emniyet sorunları nedeniyle attık." dedi.

ABD'nin Belarus Büyükelçisi Julie Fisher tarafından Pazartesi günü Twitter'da paylaşılan bir fotoğrafta, misyon personelinin Amerikan bayrağını indirdiği görüldü. Fisher, tüm Amerikan personelinin Belarus'tan ayrıldığını tweetledi.

ABD, Rus güçlerinin Ukrayna sınırlarında bir araya geldiği iki hafta önce Ukrayna'daki büyükelçilik operasyonlarını başkent Kiev'den batıdaki Lviv kentine taşıdı.