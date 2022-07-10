Blinken'in Myanmar'a Odaklanmak için Bangkok'taki Görüşmeleri

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Myanmar'ın Pazar günü Tayland liderleriyle yapacağı toplantılarda öne çıkması beklenen Bangkok'ta bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Daniel Kritenbrink, tartışmalarının ana konusunun büyük olasılıkla Myanmar'daki kriz olacağını belirterek, ABD'nin "darbeden bu yana Burma askeri rejiminin acımasız eylemlerini mümkün olan en güçlü şekilde kınamaya devam edeceğini" söyledi. yaklaşık 2.000 kişinin öldürülmesi ve daha fazlasının yerinden edilmesi 700.000'den fazla kişi." Myanmar Burma olarak da bilinir.

Blinken Başbakan Prayut Chan-ocha, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Don Pramudwinai ile görüşecek. Dışişleri Bakanlığı'na göre, ABD'nin ev sahipliği yapacağı gelecek yılki Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği yıllık toplantısında olduğu gibi, sağlık ve iklim işbirliğinin genişletilmesi de gündemde.

Dışişleri Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Blinken 'in eski Başbakan Şinzo Abe'nin ölümüyle ilgili Japon halkına başsağlığı dilemek ve üst düzey Japon yetkililerle görüşmek üzere Pazartesi günü Tokyo'ya gideceğini duyurdu.

Blinken, Güneydoğu Asya gezisinde olan Çinli mevkidaşı Dışişleri Bakanı Wang Yi'den birkaç gün sonra Tayland'a geldi. Hafta sonu Wang, ordunun geçen yıl iktidarı ele geçirmesinden bu yana ülkeye yaptığı ilk ziyaret olan Myanmar'ı ziyaret etti.

Blinken ve Wang Cumartesi günü Endonezya'nın Bali kentindeki G-20 zirvesinde bir araya geldiler ve birkaç saat konuştular.

Üst düzey ABD'li diplomat, bu görüşmelerde Çinli mevkidaşına yaptığı açıklamada, Çin'in Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteğin, ABD-Çin ilişkilerini, diğer birçok konuda zaten çatlaklar ve düşmanlıkla kuşatılmış bir zamanda karmaşıklaştırdığını söyledi.

Wang, ABD'yi ilişkilerdeki gerilemeden sorumlu tuttu ve Amerikan politikasının Çin'in bir tehdit olarak yanlış algılanması olarak adlandırdığı şeyle raydan çıktığını söyledi. Çin dışişleri bakanı, Çin'den yapılan açıklamaya göre, ”Birçok kişi ABD'nin Çin fobisinden muzdarip olduğuna inanıyor" dedi. “Böyle bir tehdit genişlemesinin büyümesine izin verilirse, ABD'nin Çin'e yönelik politikası çıkış yolu olmayan bir çıkmaz olacaktır.”