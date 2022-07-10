ABD Kürtaj Kararı Artrit İlacına Erişimi Tehdit Ediyor

ABD'nin Alabama eyaletinde bir hemşire olan Melissa, geçen hafta romatoid artrit için düzenli reçeteli ilaçlarını almaya gittiğinde, eczacı kürtaj yapmak için kullanmayacağını kontrol ederken ilacın beklemede olduğu söylendi.

"Dedi ki, 'Hamileliği önlemek için herhangi bir kontraseptif kullanıp kullanmadığınızı doğrulamam gerekiyor.' "

"Sen ne yapıyorsun," diye hatırlattı.

40'lı yaşlarının başında olan ve konuşmanın geçimini etkileyebileceğinden korktuğu için sadece ismiyle tanımlanmasını isteyen Melissa, daha sonra Güney ABD eyaletindeki eczanenin ilacı serbest bırakmasını başaran doktorunu aradı.

AFP'YE verdiği demeçte, "Birkaç saat sonra aldım, ancak ihlal edildiğini hissettim" dedi. Altı yıl önce histerektomi geçirdiğini ve yakın zamanda kontraseptif öyküsü olmamasının eczacının hamile olduğundan şüphelenmesine neden olabileceğini söyledi. Mahkeme kararının sonucu

Benzer mücadelelerle karşı karşıya kalan insanların hikayeleri, ABD Yüksek Mahkemesi'nin 24 Haziran'da Roe ve Wade'i devirmesinden bu yana geçen haftalarda ortaya çıktı ve yeni devlet düzeyindeki yasakların veya kürtajla ilgili ciddi kısıtlamaların gözden kaçan bir sonucunu vurguladı.

Vakaların ne kadar yaygın olduğu henüz belli değil, ancak Amerika Lupus Vakfı ve Amerikan Romatoloji Koleji de dahil olmak üzere ulusal kuruluşlar bu tür endişelerin farkında olduklarını ve etkilenen insanlardan öne çıkmalarını istediklerini söyledi.

Kuruluş, "Artrit Vakfı, bilimsel ve klinik kılavuzların yanı sıra kanıta dayalı tıbbi önerilere uygun olarak artriti yönetmek için FDA onaylı ilaçlara engelsiz erişimi ve kapsamı destekliyor" dedi.

Sorun, inflamasyonu hafifleten ve enflamatuar artrit, sedef hastalığı ve lupus dahil olmak üzere otoimmün koşullara karşı yaygın olarak kullanılan bir ilaç olan metotreksata odaklanmaktadır.

Metotreksat hücre bölünmesini durdurur ve bir kanser ilacı olarak daha yüksek dozlarda verilir. Bazen tıbbi kürtajlarda da kullanılabilir, ancak diğer iki ilacın, mifepriston ve misoprostolün Gıda ve İlaç İdaresi onaylı kombinasyonu kadar sık olmasa da.

Bununla birlikte, birçok eyalet sağlık çalışanlarına ve metotreksat sağlayan eczanelere karşı yasal işlem tehdidi taşıyan yasalar çıkarmıştır.

Ohio'dan 20 yaşındaki bir üniversite öğrencisi olan AFP ile temasa geçen bir başka kadın, böbreklerini ve karaciğerini etkileyen ve eklem ağrısına neden olan lupusunu tedavi etmek için 2020'den beri metotreksat reçetesi aldığını söyledi.