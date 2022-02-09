Blinken, Dörtlü Görüşmeler İçin Avustralya'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna konusunda Rusya ile yaşanan kriz tırmanırken bile Hint-Pasifik ortaklıklarını ilerletmek ve Çin'in artan gücüne karşı koymak amacıyla Avustralya'yı ziyaret ediyor.

Çarşamba günü Melbourne'e inen Blinken'ın Avustralya'da üç gün geçirmesi bekleniyor.

Başbakan Cuma günü, Avustralya, Japonya ve Hindistan' ın yer aldığı ve Çin' in askeri ve ekonomik nüfuzuna karşı koymak üzere kurulan ABD liderliğindeki bir blok olan "Dörtlü" grubun dışişleri bakanlarıyla bir toplantıya katılacak.

Blinken daha sonra Fiji'ye gidecek ve birçoğu Çin tarafından kur yapılan bir dizi Pasifik adası lideriyle tanışacak.

Dışişleri Bakanlığı Doğu Asya ve Pasifik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Daniel Kritenbrink, "Sekreterin bu gezide yanında götüreceği önemli mesaj, ortaklıklarımızın yerine getireceğidir." dedi.

"Dörtlü, Hint-Pasifik bölgesindeki ABD dış ekonomi ve güvenlik politikasının önemli bir bileşenidir ... Bu ortaklık sayesinde bölgedeki güvenlik ortamını saldırganlığa ve zorlamaya karşı geri itmek için güçlendiriyoruz."

Avustralya'nın dışişleri bakanı Marise Payne, Dörtlü bakanların bölgedeki aşı dağıtımı, siber ve kritik teknoloji, kötü niyetli dezenformasyon, terörle mücadele, güvenlik ve iklim değişikliğine karşı odaklanacaklarını söyledi.

Avustralya'nın ABC radyosuna verdiği demeçte "Liberal demokrasiler ağı olarak çok pratik bir işbirliğine ve irili ufaklı tüm Hint-Pasifik ülkelerinin kendi stratejik kararlarını alabilmelerini ve bu kararları baskıdan uzak bir şekilde alabilmelerini sağlamaya kararlıyız." dedi.

Abd'li yetkililere göre, Çin'in Dörtlü'de Blinken'in gündeminin başında yer yapması beklenirken, Pekin ile Moskova arasında büyüyen ilişki de tartışma konusu olacak.

Konu özellikle ABD için geçerliyken, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin Pekin'deki Kış Olimpiyatları'nda yaptıkları son görüşmede "sınır tanımayan" stratejik ortaklık ilan ettiler.

İki lider yaptıkları ortak açıklamada, Rusya ve Ukrayna'nın yanı sıra Pekin'in kendi kendini yönettiğini iddia ettiği kendi kendini yöneten bir ada olan Çin ve Tayvan'a açıkça atıfta bulunarak temel çıkarların karşılıklı olarak korunması sözü verdi.

Açıklamada ayrıca, ABD ve İngiltere'nin Avustralya'ya nükleer enerjili denizaltılar sağlayacağı bir anlaşma olan AUKUS aracılığıyla ABD'nin Çin'e karşı koyma hamleleri de kınandı.