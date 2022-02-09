Endonezya, Evde Yetiştirilen COVID Aşısını İnsanlar Üzerinde Test Etmeye Başladı

Endonezya, ülkede yükselen bir vaka dalgasıyla karşı karşıya olduğu için ilaç düzenleyiciden yeşil ışık aldıktan sonra evde yetiştirilen bir COVID-19 aşısını insanlar üzerinde teste başladı.

Adını Endonezya ulusal bayrağının renklerinden alan "Merah Putih" ("Kırmızı Beyaz") aşısı üzerine araştırmalar Airlangga Üniversitesi ve Biotis Pharmaceutical Indonesia tarafından yönetilir.

Proje 2020'nin başlamasından bu yana gecikmeler yaşadı, ancak yetkililer şimdi denemelerin başarılı olması halinde 2022'nin ortasına kadar kullanımına izin vermeyi umuyorlar.

Sağlık bakanı Budi Gunadi Sadikin, Endonezya'nın aşı kampanyasının son aşamalarında piyasaya sürülmek üzere hazırlanan ilacın başka ülkelere, güçlendirici bir yumruk olarak veya üç ila altı yaş arası çocuklar için bir aşı olarak bağışlanabileceğini söyledi.

Çarşamba günü Surabaya'daki insan deneyleri için düzenlenen lansman etkinliğinde konuşan Sadikin, "Bu konuyu cumhurbaşkanıyla görüştüm ve bu aşıyı ihtiyacı olan ülkelere bağış olarak kullanmayı kabul etti." dedi.

Klinik çalışmaların birinci ve ikinci aşamalarında sırasıyla 90 ve 405 yetişkin gönüllü yer alacaktır.

Airlangga Üniversitesi dekanı Mohammad Nasih'e göre, Merah Putih aşısına Müslüman çoğunluklu ülkenin en üst dini din adamı olan Endonezya Ulema Konseyi'nden "helal" sertifika verildi.

Nasih gazetecilere verdiği demeçte, "Bu helal sertifikayla halkın bu aşıyı kullanma güveninin daha yüksek olmasını umuyoruz." dedi.

Endonezya 13 aşı ve güçlendiriciyi onayladı, ancak öncelikle Çin yapımı yumrukları kullandı ve 270 milyondan fazla nüfusu için yeterli dozda tedarik etmek için mücadele etti.

Endonezya hükümeti, salgının başından bu yana ulusal aşıların geliştirilmesi ve üretilmesinin önemini vurguladı.

Endonezya, delta varyantı ülkeyi süpürürken geçen yıl Temmuz ayında COVID-19 tarafından tahrip edildi.

Günlük vakalar yıl sonunda önemli ölçüde azaldı, ancak Omicron'un yayılması ülkeyi yakın zamanda günde 30.000 onaylanmış vakaya geri getirdi.

Toplamda, Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi yaklaşık 145.000 ölümle 4,5 milyondan fazla doğrulanmış vaka bildirdi.

Aşılama dağıtımı da nüfusun yaklaşık yüzde 48'inin iki yumrukla aşılanması ve sadece beş milyonunun güçlendirici atışla aşılanmasıyla nispeten yavaştır.