Blinken, Daha Güçlü Hint-Pasifik Bağları Sözü Verdi, Çin'i 'Saldırgan' Olarak Nitelendirdi

ABD'nin üst düzey diplomatı, Washington'un Çin'in "saldırgan eylemleri" konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu söylediği Hint-Pasifik bölgesindeki ortak ülkelerle askeri ve ekonomik ilişkilerini genişleteceğini söyledi.

Salı günü Endonezya'ya yaptığı bir ziyarette Antony Blinken, Hint-Pasifik'i dünyanın en dinamik bölgesi olarak nitelendirdi ve Çin'e neredeyse hiç örtülmemiş bir atıfta bulunarak, herkesin baskı ve yıldırma olmaksızın bir statükoyu sağlamaktan çıkarı olduğunu söyledi.

Jakarta'daki Endonezya Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, "Bölgenin açık ve erişilebilir kalmasını sağlamak için on yıllardır birlikte kurduğumuz kurallara dayalı düzeni savunmak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

“Açık konuşayım: Kurallara dayalı düzeni savunmanın amacı, hiçbir ülkeyi aşağıda tutmak değildir. Aksine, tüm ülkelerin baskı ve yıldırmadan bağımsız olarak kendi yolunu seçme hakkını korumaktır.”

ABD dışişleri bakanı, Başkan Joe Biden'ın Ocak ayında göreve başlamasından bu yana Güneydoğu Asya'ya yaptığı ilk ziyaret için Endonezya'da.

Blinken'in bir haftalık turu onu Malezya ve Tayland'a da götürecek. Gündeminde öne çıkan, Çin'in bölgede, özellikle Güney Çin Denizi'nde, Hong Kong'da ve Tayvan'a karşı artan iddiasına karşı çıkmak.

Güney Çin Denizi, Tayvan

Blinken, Washington'un ülkeleri ABD ve Çin arasında seçim yapmaya zorlamadığı veya Çin ile çatışma arayışında olmadığı konusunda ısrar etti. Ancak, "Kuzeydoğu Asya'dan Güneydoğu Asya'ya ve Mekong Nehri'nden Pasifik Adalarına" kadar "Pekin'in saldırgan eylemleri" hakkında bir dizi şikayet ortaya koydu.

“Bölgedeki ülkeler bu davranışın değişmesini istiyor” dedi. "Biz de yaparız."

"Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer özgürlüğünü sağlamaya kararlıyız" dedi. Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrara daimi bir ilgi duymamızın nedeni de bu” dedi.

Çin, diğer kıyı devletleri ve Çin'in geniş iddiasının hiçbir yasal dayanağı olmadığına karar veren uluslararası bir mahkeme ile bazı örtüşen iddialara rağmen, neredeyse Güney Çin Denizi'nin tamamının kendisine ait olduğunu iddia ediyor. Pekin, Asya'nın istikrarını tehdit edebilecek bir dış gücün müdahalesi olarak ABD'nin tutumunu reddetti.

Çin dışişleri bakanlığı, Blinken'in sözleri hakkında hemen bir yorumda bulunmadı.

Güney Çin Denizi'ndeki gerilimlere rağmen, bölge için bir ABD ekonomik stratejisinin olmadığı düşünülürken, Asya-Pasifik'te daha fazla altyapı yatırımı ve entegre ticaret bağlarını zorladığı için Pekin'in etkisi son yıllarda arttı.