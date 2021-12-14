Jeologlar Polonya'da Dinozor İzlerini Ortaya Çıkardı

Jeologlar, Polonya'da, pullu cildin bile görülebileceği kadar iyi korunmuş yüzlerce dinozor ayak izinin bulunduğunu ve bunun yaklaşık 200 milyon yıl önce karmaşık bir ekosistem hakkında bir fikir verdiğini söyledi.

Polonya Jeoloji Enstitüsü-Ulusal Araştırma Enstitüsü tarafından “hazine hazinesi” olarak tanımlanan fosilleşmiş izler ve kemikler, Varşova'nın 130 km (80 mil) güneyinde Borkowice'de bir açık kil madeninde bulundu.

Jeolog Grzegorz Niedzwiedzki, “Dinozorların bıraktığı izlerde davranışlarını ve alışkanlıklarını okuyabilirsiniz… Koşan, yüzen, dinlenen ve oturan dinozorların bıraktığı izler var” dedi.

Etçil dinozorların en büyük ayak izleri 40 cm (15,7 inç) uzunluğundadır ve çoğu durumda cilt ayrıntılı olarak görülebilir.

Jeolog Grzegorz Pienkowski yaptığı açıklamada, "Böyle bir koruma durumunun mümkün olması için kısa sürede çok özel bir olaylar dizisinin gerçekleşmesi gerekiyordu." Dedi.

En az yedi türü temsil eden birkaç yüz dinozor izi bulundu ve jeologlar muhtemelen daha fazlasını bulabileceklerini söylediler.

"Şu anda, Borkowice koleksiyonumuzda zaten birkaç yüz ayak izimiz ve kemiğimiz var. Ancak, öyle görünmüyor, yakında bu türden binlerce örneğe sahip olacağız,” dedi Pienkowski.

Ayrıca hayvanlardan ve balıklardan kemik parçaları keşfettiler.