Blinken, ABD'nin 'Hong Kong Halkının Yanında Duracağını' Söyleyen Tweet'i Sildi

Yahoo'ya göre, tweet'inin daha önceki bir versiyonu, yedi Hong Kong muhalefet meclis üyesinin görevden alınmasından sonra geldi!

Blinken ilk tweetinde "Pekin, tüm Hong Kongluların sesinin duyulmasına izin vermeli" dedi ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin eylemlerinin yalnızca Hong Kong'un uzun vadeli sosyal ve siyasi istikrarını zayıflattığını da sözlerine ekledi. Hong Kong halkının yanındayız ve temel insan hak ve özgürlüklerini desteklemeye devam ediyoruz” dedi.

Ancak kısa bir süre sonra, Hong Kong'daki Çin dışişleri bakanlığının bir sözcüsü, Hong Kong hakkında "bazı ABD'li politikacıların sorumsuz yorumlarını" eleştirdi.

“ABD'nin, kamu görevlilerinin kendi ülkelerinde bağlılık yemini etmelerini gerektiren bir 'demir ağ' sistemine sahip olmasına ve milletvekillerinin parlamentoyu ihlal ettiği için diskalifiye etmesine rağmen, ABD'nin HKSAR hükümetinin adil tedbirini karalaması tamamen ikiyüzlülük ve [a] çifte standarttır. kurallar” denildi. Buna karşılık, Bay Blinken ifadenin daha sade bir versiyonunu tweetledi. Yeni tweet, “sadece zayıflatır” demek yerine, “ÇHC'nin yedi demokrasi yanlısı bölge meclis üyesini diskalifiye etmesi, Hong Kong'daki insanların yönetimlerine katılma yeteneklerini baltalıyor” dedi.

Benzer şekilde, artık ABD'nin Hong Kong halkının yanında olduğunu söylemiyor. Blinken'in yeni tweet'i, "Hükümetler temsil ettikleri insanlara hizmet etmeli" dedi. Temsili azaltmak, Hong Kong Temel Yasasının ruhuna aykırıdır.” Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Bay Blinken'in Twitter hesabını yöneten kişinin, bir sözcüden gelmesi gerektiği halde yanlışlıkla hesabından gönderdiğini söyledi.

Sözcü, "Bu hatayı düzelttik ve her iki hesaptan da tweet atarak Hong Kong yetkililerinin demokrasi yanlısı bölge meclis üyelerini diskalifiye etmelerini dile getirdik" dedi ve "idari değişiklik" dediği şeyin siyasi kaygılardan kaynaklandığına dair önerilerin " kesinlikle doğru değil."

Sözcü, "Tweet'ler - söz ve anlam bakımından - ABD'nin Hong Kong halkının yanında olduğunu teyit ediyor" dedi. "ÇHC'yi Hong Kong halkının yönetişime anlamlı bir şekilde katılmalarına izin vermeye çağırıyoruz."