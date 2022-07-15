Tatil bitti! Emekliye duyuru yapıldı! Tatilden sonra hesaplara Cumhurbaşkanı onaylı 10.000 TL ödeme yatacak!

Emekli maaş alan vatandaşlar tatil sonrasında Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank'ın başlatmış olduğu kampanya ile birlikte Cumhurbaşkanı onaylı 10000 TL ödeme alabilecek. Emekli maaşınızı almış olduğunuz banka üzerinden, bayram sonrasında ve tatil sonrasında başvurularını gerçekleştirerek, ihtiyacınız için kullanabileceğiniz, nakit kampanyalarına, başvurularını, kasım ayı itibariyle ödemelerine başlayacağınız bir kampanya olarak sizlere sunulacak.

3 ay ertelemeli 36 ay vadeli 10000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başlatılan kredi kampanyasında kredi kullanacak olan kişilerin 3 ay ertelemeli olarak kredi kullanabilmeleri için bankadan maaş alması istenmektedir. Emekli, maaşınız bankalar üzerinden alıyorsanız, sizler de devlet destek olarak verilen kredi kampanyasına, istediğiniz zaman katılabilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI VAKIFBANK VE HALKBANK

Emekli Bankası, dediğimiz zaman aklımıza gelen ve ihtiyaç kredisi kullanmak istediğimiz zaman ilk önce tercih ettiğimiz bankaların başında gelen Ziraat Bankası Halkbank VakıfBank, yapmış olduğu bu kampanyada, devlet destekli olarak emekli vatandaşlara 10.000 TL ödeme sağlamaktadır.

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek, işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilir, hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz. Emekli bankası olan Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank, yapmış olduğu bu kredi kampanyası ile birlikte sizlere 5 dakika içerisinde sonuç vermektedir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, işlemlerinizi gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, 3 ay ertelemeli olarak bu kredi kampanyalarına katılabilir ve hızlı bir şekilde banka üzerinden kredi kullanabilirler.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden internet bankacılığı uygulaması kullanan vatandaşlar da 10.000 TL için başvuruda internet üzerinden bulunabilir. 36 ay vadeye kadar işlemlerini gerçekleştirip, kredi imkanından faydalanmak isteyen kişilere 3 ay ertelemeli olarak bu kredi imkanı faydalanmalarına olanak sağlanmaktadır. 5 dakika içerisinde kredi sonucunuzu öğrenebileceğiniz bu nakit kredi kampanyasına katılmak istiyorsanız sizlerde hemen işlemlerinizi yapabilirsiniz.