Bitkin ve Gözü Yaşlı Ukraynalılar Lviv'e Akıyor

Çoğu yorgunluktan ağlayan ve uyuşmuş binlerce kadın ve çocuk, devlet demiryollarının insanları doğu şehirlerine yönelik şiddetli Rus saldırılarından kurtarmak için daha fazla trene bindirilmesiyle Cumartesi günü Ukrayna'nın batısındaki Lviv'e ulaştı.

Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Kharkiv'den Rusya ile olan doğu sınırına yakın bir yerden iki kızıyla birlikte gelen Anna Filatova, "10 gündür zar zor uyuyorum." dedi. "Ruslar Kharkiv'i dümdüz etmek istiyor. Artık orada kalmak imkansızdı."

Yüzlerce kişi daha istasyonda kar yağışı içinde sıraya girdi, kendilerini yağ tamburlu mangallarda ısıttılar veya gönüllüler tarafından sunulan sıcak yiyecek ve içecekler için sıraya girdiler.

Birçok kadın gözyaşları içindeydi ya da gözyaşlarının eşiğindeydi, yorgun çocukları sessizce yanlarında duruyordu. Diğerleri sepetlerde kedi taşıdı veya titreyen köpekleri tasmalı çekti.

En uzun hat, komşu Polonya'ya kadın, çocuk ve yaşlı erkekler için ücretsiz otobüsler içindi. Savaş çağındaki erkeklerin Ukrayna'yı terk etmesine izin verilmez.

Diğer kadınlar, her gün Polonya'ya giden dört veya beş trenin ayrıldığı bir platforma giden kalabalık bir tünelden çocuklarıyla birlikte karıştılar.

Ama insanların gemiye büyük bagaj getirmelerine izin verilmiyordu.

Reuters haber ajansının haberine göre, askerleri taşıyan bir tren ters yönde yola çıktı.

Rusya, birliklerinin askerleri tarafından kuşatılan Ukrayna'nın doğusundaki Mariupol ve Volnovakha kentlerinden sivillerin tahliyesine izin vermek için insani koridorlar açtığını açıkladı.

Ancak Mariupol'daki yetkililer Moskova'nın sınırlı ateşkese tam olarak uymadığını söyledi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi tahliyelerin Cumartesi günü başlmayacağını anladığını söyledi.

Filatova, Kharkiv'in Rus işgalinin başladığı 24 Şubat'tan bu yana sürekli bombalandığını ve bombalandığını söyledi.

Kızları 18 yaşındaki Margarita ve 4 yaşındaki Lilly hala yüksek sese atladılar. Kocası savaşmak için geride kalmıştı.

Bölgede güç kaynağı ve cep telefonu hizmetlerinin vurulduğunu ve gıda dükkanlarının dışında büyük kuyruklar olduğunu söyledi.

O ve kızlarının her birinde sadece bir sırt çantası ve küçük bir plastik torba atıştırmalık vardı ve geride ne kadar bıraktıklarından bahsederken gözleri yaşlarla doluydu.

O da meydan okuyordu. "Ruslar Kharkiv'in onları hoş karşılayacağını düşündü. Ama onlardan nefret ediyoruz. Putin'den nefret ediyoruz."

Polonya'ya ve sonunda akrabalarıyla kalabileceği İsviçre'ye gitmeden önce Lviv'de dinlenmeyi planladı.

Nina Myronenko üç numaralı platformda yüzünde yaşlar akarak durdu. Yoldan geçenlere, küçük oğlu Timofiy'i kavrayarak , "Burada bana yardım edebilecek herhangi bir gönüllü tanıyor musunuz" diye sordu.