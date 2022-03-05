Arap Öğrencilerin Çilesi Ukrayna'dan Çıktı

Amani el-Attar, Rus işgalinin ikinci gününde Ukrayna'nın güneydoğusundaki Dnipro'dan ayrıldığında, komşu Polonya'nın güvenliğine geçmesinin birkaç saat süreceğini düşündü.

Bunun yerine, 25 yaşındaki Faslı öğrenci, yol boyunca Ukraynalı askerlerin, askeri gönüllülerin ve sıradan vatandaşların ayrımcılığıyla dolu, günlerce süren üzücü bir yolculuğu anlattı.

Birleşmiş Milletler mülteci ajansına göre, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana bir milyondan fazla insan Ukrayna'dan kaçtı. Çoğunluğu Ukrayna'da yaşayan öğrencilerden oluşan binlerce Arap uyruklu, hükümetleri onları tahliye etmek için çabalarken Polonya'ya sığındı.

Al-Attar ve dokuz arkadaş grubu - hepsi Dnipro Üniversitesi'ndeki Arap öğrenciler - her biri polonya sınırına götürme sözü veren bir otobüs şoförüne 150 dolar ödedi.

Ukrayna'nın batısındaki Lviv'in hemen dışındaki küçük bir şehir olan Horodok'a yapılan dokuz saatlik gezi, ordu kontrol noktalarında sık sık durmanın dışında büyük ölçüde olaysızdı.

Ancak Polonya'dan yaklaşık 40km (18 mil) uzakta, her şey değişti.

Ukrayna ordusu askerleri 50 üsü yabancı yolcudan oluşan otobüslerini durdurdular ve onları yanmaya zorladılar.

"Sadece bir yönü işaret ettiler ve dediler ki: 'Polonya orada. Şimdi yürüyün." diyerek el-Attar' a verdiği de ekledi ve askerlerin yabancıların bir araçla daha fazla devam etmelerine izin verilmeyeceğini de sözlerine ekledi.

Diş hekimi öğrencisi, "Sonra otobüsümüzü Ukraynalılarla doldurdular ve sınıra kadar devam etti", dedi.

El Attar ve arkadaşları şaşkındı ama yürüyerek devam etmekten başka çareleri yoktu.

Yol boyunca, Ukraynalılarla dolu sonsuz bir araç akışı Polonya yolunda sıraya girdi. Arabalar salyangoz hızında hareket ediyordu ve bu yüzden insanlar evlerini ukraynalı arkadaşlara açtılar, aynı zamanda grubun bir parçası olan Meryem Saber, Varşova'dan telefonla El Cezire'ye söyledi.

21 yaşındaki Faslı eczacılık öğrencisi, "Onlara [Ukraynalılara] yiyecek, su ve dinecekleri bir yer teklif ettiler." dedi. "Ama bizi gördüklerinde yüzlerini çevirirlerdi."

'Geri itildi'

"Onlar [Ukraynalılar] arabalarının konforundan gelmeye devam ederken, biz -10 santigrat derecede titreyerek bırakıldık. Bizi karda ve ormanda valizlerimizle yürürken gören hiçbir şüpheleri yoktu. Bu çok kaba ve küçümseyiciydi." dedi.

Sıfırın altındaki sıcaklıklarda birkaç saat yürüdükten sonra, genç öğrenci grubu soğuk, aç ve bitkindi. Saber, yiyecek almak ve tuvaleti kullanmak için bir servis istasyonuna yaklaştıklarını, ancak yine "Ukraynalı olmadıkları için geri itildiklerini" söyledi.

"Kuyruğa girmeye çalıştığımızda, dükkan sahipleri bize tüm Ukraynalılara hizmet edilene kadar beklememizi söyledi. 2'leri bittiğinde raflarda cipslerden başka bir şey bulamadık." dedi.