İran Nükleer Anlaşması: Viyana Müzakerelerinin 'Son Aşaması' Devam Edecek

İran ve dünya güçlerinin 2015 nükleer anlaşmasına taraf siyasi heyetleri, dönüm noktası niteliğindeki anlaşmayı geri getirmek için son yoğun çabalar için Viyana'ya dönecekler.

Birden fazla taraf, heyetlerin siyasi istişarelerde bulunmak üzere başkentlerine geri dönmelerine izin vermek üzere bir haftadan uzun süredir ara verilen müzakerelerin sekizinci turunun Salı günü Avusturya'nın başkentinde devam edeceğini doğruladı.

Farklı taraflar müzakerelerin aylar süren bir duraklamanın ardından yeniden başladığı Kasım ayı sonlarından bu yana gerçek ilerleme kaydedildiğini söylemekle birlikte, Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı (JCPOA) yeniden canlandırmak için bir anlaşmaya varma yolunda önemli engellerin devam ettiği açık.

İran hükümeti, 2018'de anlaşmadan tek taraflı olarak vazgeçen ve İran'a sert yaptırımları yeniden uygulayan ABD ile doğrudan konuşmayı hala reddediyor. Bu da Avrupalı yetkililerin ikisi arasındaki mekik diplomasisini sürdürmek zorunda kalacakları anlamına geliyor.

İranlı yetkililer Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İran'ın yaptırımların hafifletilmesi yönündeki beklentilerini yerine getirmek için batılı taraflara düştüğünü söylediler.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Amirabdollahian, Finlandiyalı mevkidaşı Pekka Haavisto ile birlikte Tahran'da düzenlediği ortak konferansta, Viyana'da hızlı bir anlaşmanın ABD ve sözde E3 - Fransa, Almanya ve İngiltere' nin davranışlarına ve siyasi iradesine bağlı olduğunu söyledi.

Yetkili, "Viyana müzakerelerinde elde edilen son metinlerde, yaptırımların kaldırılması yönündeki taleplerimizin bazı kısımları dikkate alınmamıştır." dedi. Yine de Başbakan, "bu turda nihai bir anlaşmaya varacağımızı" umduğunu da ifade etti.

Pazartesi günü erken saatlerde, İran güvenlik şefi Ali Şamkhani attığı bir tweette, İran ekibinin yaptırımları kaldırma konusunda net bir gündemle Viyana'ya yöneleceğini söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin halefi Joe Biden'ın uygulamaya devam ettiği bir politikasına atıfta bulunarak, "Maksimum baskıyı oluşturan yaptırımların kaldırılmayacağı bir anlaşma ülke ekonomisini şarta bağlı kılacak ve iyi bir anlaşmanın temeli olamaz." dedi.

Çin, Fransa Almanya, İran, Rusya, İngiltere ve ABD tarafından imzalanan JCPOA, nükleer programındaki engeller karşılığında İran'a yaptırımları hafifletti. Ancak ABD'nin çekilmesi ve yaptırımların uygulanmasından sonra, İran bu bordürleri terk etti ve şimdi yüzde 60'a varan uranyum zenginleştirmek için gelişmiş santrifüjler kullanıyor.

İran, ABD yaptırımlarının tamamen kaldırılmasını ve Washington'un anlaşmadan bir daha geri istmeyeceğini garanti etmesinin yanı sıra yaptırımların fiilen kaldırıldığını doğrulamak için kısa bir süre istediğini söyledi.

Ancak Avrupalı yetkililer, İran'ın bir anlaşmaya varmak için bazı taleplerini ölçeklendirmesi gerektiğinin sinyallerini veriyor gibi görünüyor.

AB'nin nükleer anlaşma koordinatörü Enrique Mora, "Bizi tam uygulamaya geri götürmek için uzlaşma ruhuna ihtiyacımız var." dedi. "JCPOA'yı baltalayan farklı istenmeyen eğilimler göz önüne alınarak, bu müzakereleri hızlı bir şekilde sonuçlandırmaya ihtiyaç vardır."