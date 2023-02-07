BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal...
Salı günleri en özel ürünlerini müşterilerine özel satışa sunan BİM Marketler Zinciri milyonları şaşırtacak olan bir indirimi devreye aldı.
Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal... BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Listeyi merak edenler yarın sabah ki fırsatları kaçırmamak üzere arama motorlarına yöneldi. Market haftanın taze indirimlerini yarın başlatıyor. İşte BİM 7 Şubat aktüel kataloğu kapsamlı ürün listesi karşınızdadır.
BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal. Hafta içi ve hafta sonu Türkiye'de en çok ziyaret edilen zincir marketler listesinde ilk sıraları kimselere kaptırmayan BİM market salı gününe özel indirim fişeğini patlattı. Marketin yaptığı duyuru büyük bir heyecan yaratırken milyonlar yarın sabaha dikkat kesildi. BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla beklenen indirim yarın sabah 09.00 itibariyle başlıyor. İşte o ürünlerin listesi
BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU
Dr.Oetker
Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı
• Pastacı Kreması 156 g
• Pasta Jölesi Kırmızı 15 g
Angie
El Kremi + Lip Balm
• El Kremi 30 ml
• Lip Balm 15 ml
Dermokil
Vücut Maskeleri Çeşitleri
• Boyun
• Karın
Dr.Oetker
Hazır Tatlı Sos
• Çikolatalı 50 g
• Böğürtlenli 50 g
Dr.Oetker
2’si 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu
• 3x10 g
Dr.Oetker
3’lü Puding
• Bitter Çikolatalı 111 g
• Çikolatalı Antep Fıstıklı 100 g
Dr.Oetker
İrmik Helvası
• 400 g
• Sade
Dr.Oetker
Karışık Pizza
• 405 g
Queen 24’lü tuvalet kağıdı
Omo Active Oxygen toz deterjan 7.5 kg
Yumoş Şakayık Konsantre yumuşatıcı
Viking çamaşır yumuşatıcısı 5 L
Queen kağıt havlu 12’li
Blume peçete 30x30 cm 200 adet
Naturalove 5’li makyaj
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