Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal... BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Listeyi merak edenler yarın sabah ki fırsatları kaçırmamak üzere arama motorlarına yöneldi. Market haftanın taze indirimlerini yarın başlatıyor. İşte BİM 7 Şubat aktüel kataloğu kapsamlı ürün listesi karşınızdadır.

BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla gözleri fıldır fıldır edecek! Öyle bir indirim başlıyor ki görenler adeta şeker bal. Hafta içi ve hafta sonu Türkiye'de en çok ziyaret edilen zincir marketler listesinde ilk sıraları kimselere kaptırmayan BİM market salı gününe özel indirim fişeğini patlattı. Marketin yaptığı duyuru büyük bir heyecan yaratırken milyonlar yarın sabaha dikkat kesildi. BİM 7 Şubat aktüel kataloğuyla beklenen indirim yarın sabah 09.00 itibariyle başlıyor. İşte o ürünlerin listesi

BİM 7 ŞUBAT AKTÜEL KATALOĞU

Dr.Oetker

Pastacı Kreması + Pasta Jölesi Kırmızı

• Pastacı Kreması 156 g

• Pasta Jölesi Kırmızı 15 g

Angie

El Kremi + Lip Balm

• El Kremi 30 ml

• Lip Balm 15 ml

Dermokil

Vücut Maskeleri Çeşitleri

• Boyun

• Karın

Dr.Oetker

Hazır Tatlı Sos

• Çikolatalı 50 g

• Böğürtlenli 50 g

Dr.Oetker

2’si 1 Arada Vanilinli Hamur Kabartma Tozu

• 3x10 g

Dr.Oetker

3’lü Puding

• Bitter Çikolatalı 111 g

• Çikolatalı Antep Fıstıklı 100 g

Dr.Oetker

İrmik Helvası

• 400 g

• Sade

Dr.Oetker

Karışık Pizza

• 405 g

Queen 24’lü tuvalet kağıdı

Omo Active Oxygen toz deterjan 7.5 kg

Yumoş Şakayık Konsantre yumuşatıcı

Viking çamaşır yumuşatıcısı 5 L

Queen kağıt havlu 12’li

Blume peçete 30x30 cm 200 adet

Naturalove 5’li makyaj

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