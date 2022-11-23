Birikmiş parası olana piyango vurdu! Son dakika 5 banka faizi arttırdı 32 günlük vadeli mevduat faizleri patlama yaptı!
Bankada parası olan vatandaşlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Bu anlamda 5 banka faizleri tavan yapmış durumda. Aylık 4.164,38 TL ek para alabilirsiniz.
Son dakika 5 banka faizi arttırdı! Birikmiş parası olana piyango vurdu! 32 günlük vadeli mevduat faizleri patlama yaptı! Birikmiş parası olan kimseler için kısa süreli olarak vadeli hesapları kullanmak oldukça avantajlıdır. Özellikle son dönemlerde birçok banka faiz oranını artırdığı için parasını 32 günlük olarak yatıranlar bile yüksek meblağlar alabiliyorlar. Birçok banka yükselttiği faiz oranları sayesinde müşteri sayısını bir hayli artırdı.
En Yüksek Faizi Veren Bankalar
Son dönemlerde mevduat faizlerini artıran bankaları sıralayacak olursak ilk sırada Burgan Bank bulunmaktadır. Şu an faiz oranız yüzde 119 dur. Bir körfez bankasıdır. Ülkemize yeni girdiği için insanlar çok güven duymasalar da kullanıcı şikayetleri düşük, dijitalleşme konusunda başarılı bir bankadır. Anadolu Bank ise bu bankadan sonra gelmektedir.
Faiz oranı ise yüzde 24 tür. Bu bankayı ise yüzde 23 faiz oranıyla Odeabank takip etmektedir. Yüzde 22 faiz oranıyla İNG bankası tanınır da olduğu için iyi bir seçenek olacaktır. Kamu bankalarının ise faiz oranları daha azdır. Halk Bank yüzde 19, Vakıfbank ise yüzde 22 faiz oranına sahiptir. Bu faiz oranlarından hangisi size uygunsa o bankaya yatırım yapabilirsiniz.
200.000 TRY için 32 Gün Mevduat Kazançları
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: %24,00
Net Kazanç: 3.997,81 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 4.164,38 TL
ON
ON Hesap
Faiz: %25,00
Net Kazanç: 4.164,38 TL
DenizBank
Vadeli Hesap
Faiz: %22,50
Net Kazanç: 3.747,95 TL
Fibabanka
Kiraz Hesap
Faiz: %22,00
Net Kazanç: 3.664,66 TL
CEPTETEB
Marifetli Hesap
Faiz: %22,00
Net Kazanç: 3.664,66 TL
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