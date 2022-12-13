Yapı kredi bankasından banka hesabı olanlar için 2 ayrı yeni duyuru yapıldı! İndirimden faydalanın!

Yapı Kredi world kart kullanıcıları 10.000 TL'ye kadar yurt dışı alışverişlerine 500 TL worldpuan kazanıyor. Yıl sonunda sona erecek kampanyadan yurtdışındaki mağazalardan alışveriş yapanlar faydalanabilecektir. 10.000 TL ve üzerindeki her harcama 500 kazandırıyor. Mobil uygulamasını kullanarak kampanyaya katılım sağlanabiliyor. Yurt dışında yapılacak fiziki POS işlemleri dahil ediliyor. İnternet sitesi üzerinden yapılacak harcamalarda değerlendirilemiyor. Kripto para ya da kumar harcamaları değerlendirilemiyor.

Yurtdışı Harcamasına 500 TL Kampanya Şartları

Nakit çekim iptal, iade işlemlerinde puan kişiden geri alınıyor. Yapılacak alışverişler taksitlendirilebilir ya da peşin olarak ödenebilir. Her müşteri en fazla 500 TL kazanabilir. Kazanılan puanlar kredi kartına yüklenir. 10 Ocak tarihinde kullanılabilir kullanılmadığında 1 ay sonra hesaptan geri alınır. Banka koşullarına göre kampanya değişiklik gösterebilir. Yapı Kredi marka üye işyeri ve sektörlerden yapılacak harcamalar da geçerlidir. Kıbrıs'ta ya da yurt içindeki Duty Free mağazalarında yapılacak olan harcama değerlendirmeye alınmaz.

Chippin Markette 140 TL Hediye!

Yapı Kredi world kart 140 TL Chippin market puan kazandırıyor. Gıda alışverişine 70 TL ikinci gıda alışverişine toplamda 140 TL olarak kazanılan Chippin puanlar Chipin markette kullanılabiliyor. Tek seferde yapılacak 350 TL üzeri alışverişe kazanılan bu kampanya yıl sonuna kadar geçerliliğini koruyor.

Chippin Markette 140 TL Hediye Başvurusu

Kampanya katılmak isteyenlerin; uygulama içerisindeyken eklenmiş kredi kartı ile harcama yapması gerekiyor. Banka kartı ile yapılacak harcama kabul edilmiyor. Bireysel kredi kartı ile yapılması gerekiyor. Tek çekim işlemler dahil edilirken taksitlendirilmiş olan harcamalar kabul edilmiyor. Ek kart ile yapılacak harcama asıl karta yansıtılır. Her müşteri kampanyadan bir kez yararlanır. Chippin market ile kullanılacak harcamalar ön katılım ile sunulur. Bunun için bankada en az açıkta bir adet kart bulunmalıdır. Mobil uygulamaya gelinerek ilgili kampanya bulunup “Hemen Katıl” tuşuna basılmalıdır.