Bireysel kredi alacaklara 2.şans tanındı! Banka hemen kimlikle 40.000 TL ödeyecek

Nakit kredi kullanacak olan kişiler için ikinci şans verildi ve tekrardan düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başladı. Denizbank ve Akbank tarafından başvurularını gerçekleştirecek olan tüm vatandaşlara uygun faizlerle kredi ödemeleri verilmektedir.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek olan bu kampanyalara katılarak ihtiyaç kredisi kullanacak olan tüm vatandaşların banka müşterileri olmaları durumunda işlemlere hızlı bir şekilde yapılacak ve ödemeler hesaplara yatırılarak, kullandırılacak.

Denizbank, Akbank tarafından başlatılan İhtiyaç Kredisi kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte işlemler gerçekleştirilirken, nakit kredi almak isteyen tüm vatandaşlara 5 dakika içerisinde ödeme verilmektedir.

40000 TL nakit kredi başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden kredi başvurunuzu SMS ile yapmak istiyorsanız, TC kimlik numaranız üzerinden sorgulama yaparak, hemen işlem yapabilirsiniz.

Sms ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, başvuru, şartların uygun olması durumunda Kredim TC kimlik ve doğum tarihini yazarak, 32 80 numarasına mesaj gönderebilir.

Akbank üzerinden başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar ise ihtiyaç kredisi başvurularını SMS ile ve Akbank Direkt uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor.

Akbank, SMS ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz halinde kredi başvurusunda bulunmuş olacaksınız.

Hem Akbank, hemde, Denizbank üzerinden başlatılan bu kampanyalarda, nakit kredi kullanacak olan kişilere hemen aynı gün içinde 36 ay vadeli düşük faizli kredi ödemesi verilmektedir, kredi notu: 1400 ve üzerinde olan herkez başvuru gerçekleştirebiliyor.