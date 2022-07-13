Birce Akalay Havuzda Poz Verdi! Sosyal Medya Yıkıldı

Ekranlarda son olarak Son Yaz dizisiyle sevenleri ile buluşan başarılı boyuncu Birce Akalay bu defa yapmış olduğu sosyal medya paylaşımıyla adından söz ettirdi. 2. sezonda Son Yaz dizisinin izlenme oranları düşük gelmiş ve kanal diziye final yaptırma kararı almıştı. Proje kısa süre içerisinde adeta fenomen bir yapım haline gelmiş ve kemik prizleyici grubu oluşturmuştu. Ünlü oyuncu Birce Akalay ise söz konusu diziye 2. sezonda katılım göstermiş ve sergilediği performansı ile ilgileri üzerine çekmişti. Diğer taraftan dizinin erken final kararı alması sebebiyle Birce Akalay dizide çok fazla yer alamamış ve sevenlerine veda etme durumunda kalmıştı.

Geçtiğimiz sene Eylül ayında final yapan dizi ardından yeniden ekranlarda rol almayan ünlü oyuncu Birce Akalay, bu sezonda 2 ayrı proje ile adından söz ettirmişti. Mezarlık ve Kuş uçuşu isimli 2 dizide performans sergileyen ünlü oyuncu dikkatleri üzerine çekmişti. Yakın arkadaşı İbrahim Çelikkol ile Kuş Uçuşu dizisinin başrolünde yer alan ünlü isim sevenleri ile buluşmuştu. İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Kanal D'nin başarılı yapımları arasında yer alan Siyah Beyaz Aşk dizisinde partner olmuş ve bu diziyle hafızalara kazınmıştı. Dizisinde Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un yanı sıra Miray Daner de kadroda bulunan oyuncular arasında yer alıyordu.

Söz konusu sevilen dizi, 3 Haziran tarihinde yayınlanmış ve kısa süre içerisinde gündem olarak büyük başarılar elde etmişti. Dizi Netflix'in listesinde de üst sıralara çıkmayı başarmış ve uzun süre boyunca sosyal medyada da konuşulmuştu. Tecrübeli bir televizyon muhabiri gazeteci rolü ile izleyici karşısına çıkan Birce Akalay, sergilediği performansı ile dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü isim Birce Akalay iki hafta ardından Netflix'in Mezarlık dizisinin yayınlanması ile tekrardan gündemde yer almış ve hayat verdiği karakter ile isminden söz ettirmişti. Bu sebeple ekranda olmasa bile iki dijital dizi ile gündemde yer tutan ünlü oyuncu bu iki diziyle çok beğenilmişti.

Bugünlerde ise bol bol dinlenen ve sıcak yaz günlerinde tatil yaparak güzel bir mevsim geçiren ünlü oyuncu Birce Akalay, sosyal medya hesaplarından havuz fotoğrafı paylaştı. Doğal güzelliği ve makyajsız haliyle sevenlerini büyüleyen ünlü oyuncu hayranlarından tam not aldı.

Birce Akalay Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli, Kimlerle Evlendi?

Son olarak Kuş Uçuşu ve Mezarlık gibi dijital projelerde performans sergilenen ünlü oyuncu Birce Akalay, gündemde yer alarak adından söz ettirdi. Sıcak yaz günlerinde havuz başında fotoğraf paylaşan ünlü oyuncu, güzelliği ile hayranlarından tam not aldı. İstanbul'da 19 Haziran 1984 tarihinde dünyaya gelen ünlü isim Birce Akalay, Pera Güzel Sanatlar Lisesi’ni tamamlamıştır. Ardından İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümüne başlamış fakat daha sonra okulu yarım bırakmıştır. Üniversiteye devam ettiği senelerde hayallerinin peşinden koşan Birce Akalay, üniversite eğitimini bu bölümde tamamlamıştır. Seneler sonra eğitim hayatı ardından Haliç Üniversitesi konservatuar tiyatro bölümünde öğretim görevlisi olarak da çalışan Birce Akalay, pek çok projede rol almış ve büyük başarılara imza atmıştır. 2011 ile 2012 seneleri arasında Murat Ünalmış ile evli kalan oyuncu daha sonra Sarp Levendoğlu ile dünyaevine girmiştir.