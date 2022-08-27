Birce Akalay Açıkladı! Kuş Uçuşu Dizisinden Beklenen Haber

Ünlü oyuncu Birce Akalay'ın başrolünde yer aldığı Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi diziler haziran ayı içinde seyirci kitlesi karşısına çıkmıştı. İzleyici kitlesinden büyük ilgi toplayan ve Netflix'te yayınlanan iki başarılı dizide güzel oyuncu Birce Kalay güçlü bir oyunculuk performansı sergilemişti. İbrahim Çelikkol ile Miray Daner’in de performans sergilediği Kuş Uçuşu dizisinin 2. sezonu için beklenen açıklama hakkında detaylar araştırılıyordu. Ünlü oyuncu projenin 2. sezonunu beklemesi sebebiyle kendisine gelen teklifleri kabul etmemiş ve bu gelişme ile gündemde yer almıştı. Dizinin dünya çapında ilgi görmesi üzerine ünlü oyuncunun böyle bir karar aldığı belirtilmişti.

İzleyici kitlesi Kuş Uçuşu dizisinin devam etmesini beklemiş ve dizinin 2. sezonu için Netflix'ten gelecek olan kararı beklemişti. Daha önce ünlü oyuncu röportajlarında hem Kuş Uçuşu hem de Mezarlık dizlerinin devam edeceğine yönelik sinyaller olduğunu açıklamış fakat net bir karara ise henüz ulaşılamamıştı.

Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında da Kuş Uçuşu dizisi çok başarılı sonuçlar almış ve Netflix yetkilileri dizinin devamı yönünde bir karar alarak seyirci kitlesini mutlu etmişti. Ünlü oyuncu Birce Akalay ise kendisine gelen pek çok proje teklifini reddetti ve Netflix yetkililerinin Kuş Uçuşu ve Mezarlık dizileri için alacağı kararı bekledi. Başarılı oyuncunun bu tutumu sergileyerek oldukça isabetli bir karar aldığı da öğrenildi ve dizi oyuncularının kısa süre içerisinde sete çıkacağı açıklandı.

Çok kısa süre içerisinde Kuş Uçuşu isimli dijital projenin 2. sezon hazırlıklarına başlayacağı düşünülüyor. Dizinin senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınırken projenin Ay Yapım imzası taşıdığı da öğrenildi. Çekim takviminin yakında ortaya çıkacağı konuşulurken dizi yönetmenliğinin ise Deniz Yorulmazer tarafından yapıldığı yönünde bilgilere ulaşıldı.

Defne Kayalar ile İrem Sak gibi iki sevilen oyuncunun da kadrosunda yer aldığı Kuş Uçuşu dizisinden gelen güzel haber sonrasında iki ünlü ismin hayranları 4. bölümü izleyici karşısına çıkan Mezarlık dizisinin devamı yönünde bir karar alınmasını istiyordu. Başarılı oyuncu Birce Akalay'ın sevenleri ise Mezarlık ve Kuş Uçuşu gibi iki başarılı dizinin ünlü ismin kariyerinde uluslararası anlamda büyük bir çıkış olacağını düşünüyor ve iki dizinin devam etmesinin Birce Akalay’a büyük bir faydasının dokunacağını savunuyor.

İrem Sak kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde rol aldı?

Sivas'ta 9 Şubat 1986 senesinde dünyaya gelen ünlü oyuncu İrem Sak, İstanbul'a üniversite eğitimi için 2006 senesinde gelmiştir. Ünlü isim Amerikan kültürü ve edebiyatı bölümünü tamamlamış ve birkaç tiyatro oyunlarında da performans sergilemiştir.

Bir süre önce magazin gündeminde basketbolcu sevgilisi Furkan Korkmaz ile adından söz ettiren ve günlerce konuşulan ünlü isim bu defa rol aldığı diziyle adından söz ettirdi. 2019 senesinde bir röportaj veren ve aşık olmak hakkında konuşan ünlü oyuncu çok sevdiğini fakat aşık olmadığını açıklamıştır. İnsanların aşık olduğu zaman gözlerinin döndüğünü ve çocuk yaptığını açıklayan ünlü oyuncu, o noktaya hiç gelmediğini ve bir erkek için gemileri hiç yakmadığını söylemişti. Bir erkek ile birlikte eve taşınmadığını ve mesleğine birini karıştırmadan ifade eden ünlü oyuncu espri anlayışı ve zekanın da kendisi için çok önemli olduğunu ifade etmişti.