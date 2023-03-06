Biraz önce çalışmayan ev hanımları için emeklilik hakkı geldi! E-devlet başvuruları başladı

Çalışmayan ev hanımları için emeklilik hakkı fırsatı ortaya çıktı. Milyonlarca emekli sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu çalışanlar tarafından uygulanan düzenleme ile ev hanımları emekli olduklarında üç farklı yol ile emeklilik hakkına sahip olacak.

Emekli olmak için kanunen yıl, prim ve yaş şartlarının yerine getirilmesi gerekiyor. Ancak hiç çalışmayan ev hanımları için de üç farklı yol bulunuyor ve bu yollar aracılığıyla ev hanımları da emekli olabiliyor.

Çalışmayan ev hanımları artık emekli olabilme şansına kavuştu. Üç yol bulunuyor ve bu yollar aracılığıyla ev hanımları emekli olabiliyor. Başvuru işlemi e-Devlet üzerinden yapılacak.

İsteğe Bağlı Sigorta Detayları İle Çalışmayan Ev Hanımları Nasıl Emekli Olabilirler?

Türkiye'deki uzun süredir çözülemeyen sorun, Nisan 2022'de başlayan çalışmalar sonucu 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı ve sorun artık çözüldü.

Emeklilik şartlarına uygun olarak hayatı boyunca hiç çalışmamış ve sigorta girişi olmayan milyonlarca ev hanımı bulunmaktadır. Ancak EYT ile bu ev hanımlarının da emeklilik hakkı olup olmayacağı araştırılmaya başlandı. Sonuçlar geçmiş çalışma deneyimlerine bağlı olmaksızın ev hanımlarına da emeklilik hakkının verilebileceğini göstermiştir.

Çalışmayan ev hanımları için emeklilik hakkı için üç seçenek bulunmaktadır. Bunlar SGK tarafından tanımlanmış doğum borçlanması, vergisiz esnaflık veya isteğe bağlı sigortadır. E-Devlet platformu üzerinden başvuru yaparak gerekli prosedürleri tamamladıktan sonra, ev hanımları da emekli olabilirler.

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