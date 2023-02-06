ÖTV muafiyetiyle ve uygun taksitlerle sıfır araç alma müjdesi! Toyota Corolla 440 bin 710 TL, Qashqai, 550 bin TL...

Toyota Corolla 440 bin 710 TL, Qashqai, 550 bin TL... ÖTV muafiyetiyle ve uygun taksitlerle sıfır araç alma müjdesi! 2023 yılında, ÖTV üst limiti 1 milyon 4 bin 200 TL'ye yükselmiştir. Bu, araç satın almak isteyen vatandaşlar için ÖTV indirimli araçlar listesinin araştırmalarını sürdürmelerine neden olmaktadır.

ÖTV İndirimli Toyota Corolla Fiyat Listesi

Toyota Corolla model arabaları, 1,5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel veya otomatik seçenekleri sunulmaktadır. Vision modeli manuel olarak 440 bin 710 TL, otomatik olarak ise 457 bin 135 TL'den satılırken,

Dream modeli manuel olarak 480 bin 604 TL, otomatik olarak ise 497 bin 124 TL'den satılmaktadır. Corolla Flame modeli ise yalnızca otomatik seçeneği sunulmaktadır ve fiyatı 524 bin 863 TL'dir.

Nissan Ocak 2023 Fiyat Listesi

Nissan markasındaki Qashqai, 550 bin TL'ye engelli aracı olarak satın alınabilir. Ayrıca, Micra ve Juke modelleri de ÖTV'siz olarak satılmaktadır.

Micra 1.0 IG-T 92PS X-Tronic CVT Tekna modeli 615 bin 200 TL fiyatla satılırken, Yeni Juke 1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna modeli 681 bin 700 TL fiyatla satışa sunulmuştur.

Seat 2023 Model Araç Fiyatları

Seat Türkiye pazarında sadece SUV ve Hatchback segmentindeki modellerini satışa sunmuştur. 2023 yılında, IBIZA modeli 1.0 EVO 80 HP Style olarak 469 bin TL fiyatla satışa sunulmuştur.

haber24.com özel haber