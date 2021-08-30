Bir Zamanlar Çukurova 4. Sezon Yayın Tarihi Belli Oldu!

Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisi projesine ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol'un katılacağı bilgisine ulaşılmıştı. ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkmakta olan dizinin 4. sezonunda yaşanacak olan gelişmeler de merak konusu oldu ve izleyiciler araştırma yapmaya başladı. İlk 3 sezonu oldukça başarılı bir şekilde geçiren Atv'nin fenomen dizisi 4. sezonu ile de merak içerisinde bekleniyor.

Dizinin 3. sezonunun son bölümlerinde 3 başrol oyuncusu ile birlikte pek çok yan karakter de projeye veda etmişti. Oyuncu kadrosunda yaşanan bu vedalar sonrasında başarılı oyuncu İbrahim Çelikkol'un ekibe katılması da ilgi ile karşılanmıştı.

İbrahim Çelikkol ile Hilal Altınbilek ikilisinin başrollerde oynayacağı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezon finali bölümünde Demir’i takip etmekte olan gizli düşmana karşı seferber olunmuştu. Değirmenleri yakıt tırları kaçıran ve küçük Leyla'yı alıkoyan eşkıyayı aramaya Fikret ile birlikte giden Demir’in konağı yangın yerine dönmüştü. Daha sonra yaşanan olay sırasında Demir’in de ortadan kaybolması seyirci kitlesini adeta şoka uğratmıştı. Ünlü oyuncu Murat Ünalmış'ın Demir'in ölmesi ile birlikte diziye veda etmiş olacağı bilgisine ulaşıldı.

Başarılı projenin 4. sezonundan yeni görüntüler yayınlandı ve İbrahim Çelikkol'un dizide ilk defa yer alacağı bilgisine ulaşıldı. ATV, Bir Zamanlar Çukurova dizisi hakkında önemli bir duyuruda bulundu ve 9 Eylül Perşembe akşamında 103. yeni bölümün seyirci kitlesi ile buluşacağı bilgisini paylaştı.

Sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni toplayan İbrahim Çelikkol, Bir Zamanlar Çukurova isimli televizyon dizisine katılım göstermesi ile birlikte diziye yeni bir soluk getirecek. Çukurova'nın cemiyet ve iş hayatına da hızlı bir giriş yapacak başarılı dizi Bir Zamanlar Çukurova 3 sezon boyunca ekranlarda kalmış ve zirveden inmemişti. Dizinin 4. yeni sezonu ve İbrahim Çelikkol'un projeye katılması ile birlikte yüksek reyting oranlarının alınacağı tahmin ediliyor.