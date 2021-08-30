Şeyma Subaşı Aldığı Yeni Kararı Duyurdu!

Mısırlı iş insanı sevgilisi ile bir süredir Bodrum'da tatil yapmakta olan ünlü sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı, rotasını son olarak Mısır'a çevirdi. Sevgilisiyle aşk dolu anlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sunan ünlü isim, almış olduğu yeni karar hakkında da açıklamalar gerçekleştirdi.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile bir süredir İspanya'nın Ibiza Adası'nda tatil yapıyor ve aşk yaşıyordu. Ibiza tatili sonrasında sevgilisi ile Bodrum'a gelen Şeyma Subaşı, ailesini de yanına alarak tekne turuna çıkmayı ihmal etmemişti. Bodrum ardından tatil rotasını sevgilisinin memleketi olan Mısır'a çeviren Şeyma Subaşı, sosyal medya paylaşımlarına devam etti.

Hayatlarının harika bir zamanını daha egosu olmayan arkadaşları ile birlikte geçirdiklerini ifade eden sosyal medya kullanıcısı Şeyma Subaşı, sevgilisi ile birbirlerinden hiçbir şey beklemeden kendi mutluluklarının yaratıcısı olduklarını söyledi. Bu harika hayatı Allah'ın kendilerine bahşettiğin, ifade eden ünlü isim, hayatlarını iyi yaşamak ile çok meşgul olduklarını da söyledi.

Söylenecek çok şey olduğunu ancak artık düşüncelerini paylaşmamaya karar verdiğini açıklayan Şeyma Subaşı, dikkatleri üzerine çekti. Düşüncelerini yalnızca kendine ve kimin gerçekten iyi niyetli olduğunu bildiği kişilere saklamaya karar verdiğini açıklayan Subaşı, almış olduğu yeni kararı duyurdu. Bunun yanı sıra, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleşen paylaşımlarda Şeyma Subaşı'nın tektaş yüzüğünü de takması dikkat çeken bir ayrıntı olarak yorumlandı.

Yaşanan olaylı ayrılık sonrasında çift barışmış ve Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Instagram hesabından paylaşımda bulunarak magazin gündeminde yer almıştı. Şeyma Subaşı ile birlikte çekildiği pozunu paylaşan Mısırlı iş insanı, sevgilisini bulduğu için şanslı olduğunu yazmıştı. Şeyma Subaşı'nı sevdiğini ifade eden Alsaloussi, bugün, yarın ve sonsuza dek birlikte sevgi dolu bir hayat dilediğini de ifade etmişti.