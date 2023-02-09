24.950 TL toplu ödeme yapılacak! 1 2 3 çocuğu olanlar bebek bekleyen anne babalar! Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) doğum yapan annelere özel bir destek ödemesi yapıyor. Çalışan anneleri kapsayan bu destek ödemesi aracılığıyla 112 günün dahil olduğu dönem için hesaplara para yatırılıyor. Son 365 günlük periyotta 90 günlük sigortası olan annelere SGK tarafından en düşük 25 bin TL'den başlayan ödemeler aktif ediliyor. 2023 asgari ücret tutarının belli olmasıyla brüt üzerinden yapılan ödeme tutarı da yükseldi.

1 2 3 çocuğu olanlar bebek bekleyen anne babalar! 24.950 TL toplu ödeme yapılacak Doğum izin parası olarak da bilinen ve çalışan annelere yapılan bu ödemeler 2023 asgari ücret net ve brüt miktarının belli olmasıyla birlikte artışa geçti. Son olarak asgari ücretle çalışan bir anneye 8 haftalık süreç için yapılan ödeme tutarı 25 bin TL olarak hesaplandı. Yapılan hesaplamalarla net 8 bin 506 lira, brüt ise 10 bin 8 lira olarak belirlenmişti.

HEMEN DEVREYE ALINIYOR

Doğum yapan annelere özel Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından bir para ödemesi yapılmaktadır.

112 GÜNÜ KAPSIYOR

Çalışan anneleri kapsayan bu destek ödemesi aracılığıyla 112 günün dahil olduğu dönem için hesaplara para yatırılıyor.

90 GÜN SİGORTA TAMAMSA DİREKT ÖDENİYOR

Son 365 günlük periyotta 90 günlük sigortası olan annelere SGK tarafından en düşük 25 bin TL'den başlayan ödemeler aktif ediliyor.

EN DÜŞÜK 25 BİN TL...

2023 asgari ücret tutarının belli olmasıyla brüt üzerinden yapılan ödeme tutarı da yükseldi. 8 haftalık süreç için yapılan ödeme tutarı 25 bin TL olarak hesaplandı.

Yapılan hesaplamalarla net 8 bin 506 lira, brüt ise 10 bin 8 lira olarak belirlenmişti.

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