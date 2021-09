Dünyanın En Büyük Dikey Çiftliği Bristol Yakınlarında Kurulacak

Bir gıda firması, İngiltere'nin en büyük süpermarketlerinden bazılarına taze ürünler tedarik etmeye çalışırken, Bristol yakınlarındaki dünyanın en büyük 'dikey çiftliği' olacağını söylediği şeyi planlıyor.

Dikey veya iç mekan çiftçiliği, seralar yerine yapay ışıklar kullanarak çok katmanlı binalarda yetiştirilen bitkileri görür. Jones Food Company şimdiden, Lincolnshire, Scunthorpe'da Avrupa'nın en büyük dikey çiftliğine sahip olduğunu iddia ediyor.

Şimdi firma, 148.000 metrekarelik büyüyen alana sahip olacak Lydney, Gloucestershire'da dünyanın en büyüğünü inşa ederek bir adım daha ileri gittiğini söylüyor. İşletmenin kurucusu James Lloyd-Jones, İngiltere'de devam eden tedarik zinciri krizinin ve ardından gelen gıda kıtlığının, gelecekte gıda güvenliğini sağlamak için yeni ve yenilikçi tarım yöntemlerine ihtiyaç olduğunun kanıtı olduğunu söylüyor.

"Gıda tedarik zincirimiz, boş süpermarket rafları ve gıda kıtlığının giderek yaygınlaşmasıyla önemli bir stres altında, dikey çiftçilik şüphesiz Birleşik Krallık'ın ve dünyanın çiftçilik geleceğinin hayati bir parçası" dedi.

Önümüzdeki on yıl içinde İngiltere'nin taze ürünlerinin yüzde 70'ini tedarik edebilmeyi planlıyoruz" dedi. Şirket, çevrimiçi perakende devi Ocado tarafından desteklenen multi milyon sterlinlik yeni sitenin önümüzdeki yıldan itibaren süpermarketler tedarik etmeye başlayacağını söyledi. Birkaç tenis kortu ile yaklaşık olarak aynı boyutta olacak ve binlerce İngiltere süpermarketine 1000 ton artı taze ürün tedarik edebilecek.

Dikey çiftçilik, üreticilerin ekinleri zeminde yanal olarak değil, dikey olarak istiflenmiş katmanlarda yetiştirerek yerden tasarruf ettiği bir süreçtir. Uygulamanın savunucuları, kısa tedarik zincirlerinin faydalarını öne sürerek bunun gıda üretiminin geleceği olduğunu söylüyor. Diğerleri, yüksek işletme maliyetleri ve küçük ölçekli üretim nedeniyle dikey tarımın verimsiz olduğunu savunuyor.

Jones Food Company 2017'de kuruldu, Lincolnshire tesisini 2018'de açtı ve 2019'da The Ocado Group'tan destek aldı. JFC2 olarak adlandırılan yeni tesis, 2022'nin başlarında açılacak ve Birleşik Krallık genelinde süpermarketler tedarik edebilecek.

Lloyd-Jones şunları söyledi: “Halihazırda yaptıklarımız, sahip olduğumuz dünya lideri teknoloji ve önümüzdeki on yıllarda daha sürdürülebilir tarım biçimlerine yönelik yoğun acil ihtiyaç göz önüne alındığında, Birleşik Krallık'ın taze tarım ürünlerinin yüzde 70'ini sağlayabilmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki on yıl içinde üretin. “Çevresel bir perspektiften bakıldığında, dikey çiftçilik 17 katman halinde büyümemize izin veriyor, böylece her dönüm on yedi kat daha üretken hale geliyor.”